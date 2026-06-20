Nueve heridos en el oeste de Alemania al caer un rayo en una zona de acampada

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Berlín, 20 jun (EFE).- Nueve personas resultaron heridas el viernes por la noche en el oeste de Alemania al caer un rayo en la zona de acampada de un evento deportivo, según informaron los medios germanos este sábado.

De acuerdo con la cadena pública regional SWR, los hechos ocurrieron en unas instalaciones deportivas en Rastatt-Niederbühl, cerca de la frontera francesa, donde se celebraba un campeonato de balonmano que contaba con una zona de acampada.

Un portavoz de la policía dijo a este medio que una tormenta amenazaba con arrancar las tiendas de campaña que estaban allí instaladas.

Un grupo de personas estaba intentando asegurar una de las tiendas cuando cayó el rayo, el cual hirió a ocho adultos y a un adolescente de 13 años.

En total, seis personas tuvieron que ser hospitalizadas para recibir tratamiento y una de ellas se encuentra en estado grave, aunque no crítico, mientras que los otros sólo han sufrido heridas leves, de acuerdo con el portavoz. EFE

cph/av