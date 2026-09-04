Oasis alimenta en redes los rumores de una nueva gira antes del estreno de su documental

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Londres, 4 sep (EFE).- La banda de rock británica Oasis, liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, ha alimentado en los últimos días los rumores de una nueva gira de conciertos prevista para el año que viene con una serie de crípticas publicaciones en redes sociales antes del estreno de su nuevo documental ‘Don´t Look Back In Anger’.

Ayer, jueves, el grupo de Mánchester publicó un vídeo de apenas 23 segundos en los que aparecían dos niños en una freiduría tradicional de ‘fish and chips’ (pescado con patatas), mientras en la tele de fondo sonaba su tema ‘Little by Little’, y rápidamente los usuarios en redes sociales escudriñaron cada fotograma en busca de pistas.

Los internautas se fijaron entonces en los números que aparecían en los diferentes carteles de la tienda -como el anuncio de un extraño menú familiar por 55,84 libras (casi 65 euros), así como en la temperatura de una nevera con bebidas- y llegaron a la conclusión de que escondían unas coordenadas concretas: las del estadio Celtic Park, en Glasgow (Escocia).

Tras este primer vídeo, hoy viernes han publicado un segundo fragmento en los perfiles de la banda. De nuevo, protagonizado por dos niños, esta vez juegan en la calle, frente a una portería pintada en una pared de ladrillos rojos mientras uno de ellos escribe la palabra «goles» junto a 9 rayas con tiza.

Precisamente, estos vídeos salen a la luz tras meses de rumores sobre una nueva gira de Oasis para 2027, dos años después de su ‘tour’ de reunión ‘Oasis Live´25’ y antes del estreno mundial de la película documental de la banda ‘Don´t Look Back In Anger’ en el Festival de Cine de Venecia, previsto para este viernes.

Esta cinta, a cargo de Steven Knight (‘Peaky Blinders’), Dylan Southern y Will Lovelace se estrenará en cines seleccionados el próximo 9 de septiembre y posteriormente estará disponible en Disney+ a finales de año.

El documental recorre, precisamente, las bambalinas de esta serie de conciertos por todo el mundo e incluye las primeras entrevistas y reflexiones conjuntas de los hermanos Gallagher en más de 20 años.

Tras 16 años de separación, y una sonada ruptura fraternal entre Liam y Noel que parecía irreconciliable, Oasis regresó a los escenarios el pasado 4 de julio de 2025 con un primer concierto en Cardiff (Gales) que los embarcó en una gira por 11 países alrededor del mundo con todas las entradas agotadas. EFE

rb/ep