Ocho distritos portugueses en aviso amarillo por calor y riesgo muy elevado de incendios

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Lisboa, 20 jun (EFE).- Ocho distritos portugueses están este sábado en aviso amarillo por altas temperaturas, que en algunos casos podrían acercarse a los 40ºC, y un centenar de poblaciones tienen riesgo muy elevado por incendios forestales, junto a más de una veintena en riesgo máximo, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

La previsión pone en alerta a los distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora y Beja, todos fronterizos con España, junto con Setúbal, por tiempo caliente, con temperaturas máximas que podrían llegar a los 39ºC en el caso de Évora.

Por otra parte, el IPMA alertó que hay peligro máximo de incendios rurales en una veintena de municipios de los distritos de Castelo Branco y Portalegre, junto con siete localidades ubicada en el Alentejo, en el sur del país.

La situación empeorará mañana, domingo, cuando tres distritos estén bajo aviso naranja por altas temperaturas (Vila Real, Brangança y Guarda) y se extenderá hasta principios de la próxima semana.

El ministro del Interior portugués, Luís Neves, aseguró esta semana que el Ejecutivo, liderado por el conservador Luís Montenegro, contempla tomar «medidas drásticas» para evitar incendios rurales frente al empeoramiento de las condiciones meteorológicas por calor previsto para los próximos días.

En este sentido, el Gobierno anunció que reforzará la vigilancia aérea en los 26 municipios que fueron afectados por la tormenta Kristin a principios de año, en los que ha habido «un aumento muy significativo de la carga combustible existente sobre el terreno, lo que se traduce en un mayor riesgo de que se produzcan y propaguen incendios forestales». EFE

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