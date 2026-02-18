The Swiss voice in the world since 1935

Ocho esquiadores muertos y un desaparecido tras una avalancha en el norte de California

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb (EFE).- Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido, tras ser golpeados por una avalancha en el norte del estado de California ayer martes, informaron este miércoles las autoridades, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedaron atrapado por la nieve. Seis fueron rescatados con vida. EFE

amv/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR