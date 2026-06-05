Ocho meses de un alto el fuego en Gaza a la deriva y plagado de vulneraciones

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Jerusalén, 5 jun (EFE).- El alto el fuego en la Franja de Gaza cumple ocho meses en vigor, marcados por la muerte de cerca de 950 gazatíes en ataques israelíes, la expansión del control de Israel en el enclave, el rechazo del grupo islamista Hamás a desarmarse y el estancamiento de las pobres condiciones de vida de la población.

Situación humanitaria

– Cerca de 1.000 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025.

– El total de fallecidos en el enclave asciende a cerca de 73.000 y el de heridos a más de 173.000 desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023.

– Más de dos millones de gazatíes siguen viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados, en condiciones de hacinamiento extremo y con escaso acceso a servicios básicos.

– La acumulación de basura, escombros y aguas residuales en los campamentos ha favorecido la aparición de plagas de roedores, insectos y otras infestaciones.

– Se han multiplicado los casos de infecciones respiratorias agudas, diarreas y enfermedades cutáneas por la falta de agua potable y condiciones insalubres.

– La ONU estima en 61 millones de toneladas métricas la cantidad de escombros acumulados, con alrededor del 83 % de los edificios -viviendas, universidades y mezquitas- destruidos o dañados, lo que hace imposible cualquier intento de reconstrucción.

– El suministro eléctrico directo a Gaza permanece cortado por Israel desde octubre de 2023, salvo una línea que alimenta una planta desalinizadora, lo que mantiene la dependencia de generadores y paneles solares para viviendas, hospitales, plantas de tratamiento de aguas, quirófanos y cámaras frigoríficas.

– Alrededor de una treintena de ONG internacionales afrontan un proceso de expulsión tras la exigencia de un nuevo registro impuesto por Israel que incluye la entrega de datos de su personal local.

– Algunas organizaciones humanitarias han reducido la distribución de ayuda por falta de financiación y dificultades logísticas.

Control territorial y militar

– Israel controla en torno al 64 % de la Franja de Gaza, frente al 53 % previsto en el acuerdo inicial del alto el fuego.

– El Ejército israelí ha ampliado su control mediante el desplazamiento de la denominada línea amarilla y la creación de la línea naranja, que extiende el área bajo coordinación militar en torno a un 11 % adicional.

– Más de dos millones de personas permanecen concentradas en menos de la mitad del territorio, especialmente en las áreas de tres grandes ciudades: unos 688.300 en la ciudad de Gaza (norte), 607.500 en Deir al Balah (centro) y 718.248 en Jan Yunis (sur).

– En el área militarizada operan al menos 32 puestos militares israelíes y alrededor de siete milicias locales armadas contrarias a Hamás con distintos niveles de coordinación o tolerancia de las fuerzas israelíes.

– Los ataques israelíes continúan sucediéndose prácticamente a diario pese al alto el fuego, con bombardeos, uso de drones y fuego naval.

– El Ejército israelí justifica sus acciones en la presencia de supuestas amenazas de Hamás cerca de la línea amarilla, tras la que se encuentra replegado.

– No obstante, se han documentado numerosas muertes de familias, con mujeres y niños, cerca de esa divisoria, así como bombardeos a campos de desplazados como el de Mawasi (sur).

Un proceso de paz estancado

– El cese de las hostilidades y la disposición del Ejército israelí además de los continuos bloqueos a la ayuda humanitaria han sido los principales puntos incumplidos de la primera fase del ‘Plan de paz para Gaza’ de Donald Trump.

– Si se consumó el intercambio de 20 rehenes vivos israelíes y una treinta de cuerpos sin vida por unos 2.000 presos palestinos de Gaza y Cisjordania.

– Estados Unidos declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja

– Hamás mantiene su rechazo al desarme mientras no se cumplan los términos de la primera fase del acuerdo, que incluyen la retirada israelí del enclave.

– La denominada Junta de Paz impulsada por EE.UU. permanece sin plena operatividad por falta de financiación.

– Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás continúan con mediación de Egipto y Catar sin avances en un escenario marcado por el conflicto con Irán y las tensiones regionales. EFE

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