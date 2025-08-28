The Swiss voice in the world since 1935

Ocho muertos en ataques rusos contra Kiev

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los nuevos ataques rusos contra Kiev han causado la muerte de al menos ocho personas, informó el jueves el presidente Volodimir Zelenski, quien acusó a Rusia de preferir los misiles a las negociaciones de paz.

«Al menos ocho personas han muerto» y «decenas han resultado heridas» por los últimos ataques rusos a Kiev a golpe de misiles y drones, indicó el mandatario en su cuenta de Telegram.

El ejército ucraniano puntualizó que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, incluyendo dos supersónicos Kinzhal, en lo que fue el segundo mayor ataque aéreo contra el conjunto del país desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

«Rusia no tiene ningún interés por la diplomacia» y «elige la opción balística en lugar de la mesa de negociaciones» para poner fin la guerra, enfatizó.

Ucrania espera por tanto «una reacción» de la comunidad internacional en forma de nuevas sanciones contra Moscú, agregó Zelenski, que hizo un llamamiento particular a los aliados de Rusia, como China y Hungría, miembro de la UE y la OTAN.

Tras tres años y medio de conflicto y con las negociaciones de paz bloqueadas pese al impulso norteamericano de las últimas semanas, la capital ucraniana vivió una nueva noche de bombardeos.

Periodistas de AFP escucharon potentes explosiones. Vieron un misil abatido, y escucharon el ruido de drones sobrevolando la ciudad, mientras los habitantes corrían a los refugios subterráneos y al metro para guarecerse.

Varios edificios residenciales resultaron dañados, y uno, de cinco plantas, se derrumbó, dejando a habitantes atrapados bajo los escombros, indicó la administración militar.

Una escuela de preescolar resultó igualmente dañada, y un centro comercial fue alcanzado.

El ministro del Interior, Igor Klimenko, había dado previamente un balance de cuatro muertos, entre ellos dos niños, precisando que las operaciones de rescate continuaban.

«Esto es todo lo que hay que saber cobre el Estado terrorista, Putin, y sus ‘deseos’ de paz», reaccionó el jefe de la administración presidencial, Andrii Yermak, en Telegram, refiriéndose a Rusia y a su presidente.

Durante la noche, las alarmas aéreas resonaron en todo el territorio ucraniano.

bur-pt/bfi/arm-avl/es

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR