Ocho personas asesinadas y tres heridas en un ataque armado en la costa de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 10 ago (EFE).- Ocho personas fueron asesinadas y otras tres resultaron heridas en un ataque armado que se produjo la madrugada de este domingo en los exteriores de una discoteca del municipio ecuatoriano de Santa Lucía, en la provincia costera de Guayas, según confirmó la Policía.

El teniente coronel Xavier Chango, jefe policial de la zona, explicó que sujetos a bordo de dos camionetas llegaron hasta la discoteca Nápoles, dispararon contra las personas que se encontraban fuera del establecimiento y luego huyeron.

Siete personas fallecieron en el lugar y otra más en el centro médico a la que fue trasladada. Las víctimas mortales son siete hombres y una mujer que tenían entre 22 a 40 años, según precisó el oficial.

Una de esas víctimas es el hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo, quien era el dueño de la discoteca, aunque Chango dijo que aún no podían asegurar que se tratara de un ataque hacia él o de una lucha entre bandas criminales que acechan la zona. Otra de las víctimas mortales tenía antecedentes penales.

«Tenemos abiertas todas las hipótesis, aún no podemos descartar ninguna», añadió el jefe policial, que explicó que los heridos ya fueron dados de alta.

En la zona, la Policía encontró más de 40 vainas percutidas de armas de diferentes calibres y tiene previsto realizar una inspección de los videos de las cámaras de seguridad de establecimientos o viviendas aledañas.

La tarde del pasado viernes se registró otro ataque armado contra varias embarcaciones pesqueras que estaban en altamar, frente a las costas de la provincia de El Oro, que dejó cuatro muertos y seis heridos.

Posteriormente, durante la madrugada del sábado, sujetos en una motocicleta dispararon contra las instalaciones del cuartel policial de la zona.

Guayas, cuya capital es Guayaquil, y El Oro son dos de las cuatro provincias que están bajo el estado de excepción decretado el miércoles por el presidente Daniel Noboa debido a los altos niveles de violencia que se registran en estas zonas.

Una escalada de violencia que persiste pese a que en 2024 el mandatario declaró un «conflicto armado interno» para combatir a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años han diversificado su actividad delictiva hacia las extorsiones, los secuestros y la minería ilegal.

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.619 homicidios, la cifra más alta de su historia en un periodo de medio año, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

