Oficialismo y aliados reeligen hasta 2028 al titular del Senado paraguayo

Asunción, 3 sep (EFE).- Una mayoría del gobernante Partido Colorado y sus aliados reeligió este miércoles al oficialista Basilio Núñez como presidente del Senado hasta 2028, tras aprobar una serie de modificaciones al reglamento interno de la Cámara Baja.

Previa a la designación, en una sesión ordinaria, los parlamentarios aprobaron a mano alzada que la duración del periodo del titular de ese poder sea de 24 meses en los primeros cuatro años del mandato, y de 12 meses para la última etapa del quinquenio, señaló la Cámara Alta en un comunicado.

Posteriormente, en una sesión preparatoria, Núñez, fue designado para el período que inicia el 1 de julio de 2027 y concluye el 30 de junio de 2028.

La elección contó con 29 votos a favor, dos votos en contra, diez abstenciones y cuatro ausencias.

Durante la plenaria, el senador oficialista Natalicio Chase, quien propuso la reelección de Núñez, aseguró que el «liderazgo» del legislador «garantizó el orden y la apertura de todas las voces» en el Senado y dijo confiar que en los próximos años continúe por «ese rumbo».

El titular del Senado fue designado por primera vez al cargo en marzo de 2023 durante una sesión preparatoria en la que se aprobó modificar el artículo 11 del reglamento interno de la Cámara Alta, que fijaba en ese entonces para junio de cada año la votación para definir la directiva de esa instancia legislativa.

Tras la reelección, el senador opositor Rafael Filizzola criticó la decisión al asegurar en la red X que «los reglamentos y las normas en general deben tener estabilidad» y que «no es conveniente estar cambiándolos de manera constante en base a coyunturas».

Este miércoles fueron reelegidos como vicepresidente primero de la Cámara Alta el senador oficialista Chase y su colega Dionisio Amarilla como vicepresidente segundo.

Por otro lado, los legisladores Hermelinda Alvarenga, Lizarella Valiente y Patrick Kemper fueron designados para un nuevo periodo como secretarios parlamentarios. EFE

