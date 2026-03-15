Olancho acaba con invicto del Real España al vencerle 3-0 en Honduras

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Tegucigalpa, 14 mar (EFE).- El Olancho sepultó este sábado el invicto del Real España al vencerle por 3-0 en partido de la duodécima jornada del torneo hondureño Clausura, que lidera el Motagua.

El primer gol del Olancho, que dirige el colombiano John Jairo López, fue convertido al minuto 73 por el panameño Jorlián Sánchez, quien había ingresado de cambio.

En casa, los dirigidos por López sentenciaron el juego en nueve minutos, sumándose a la causa Cristian Cálix y Darwin Murillo, autores de los otros dos goles y quienes también entraron a la cancha en el segundo tiempo.

El Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, venía de ganar seis partidos y empatar cuatro en el Clausura.

La derrota deja a los pupilos de Campos en el segundo lugar con 22 puntos, superado por Motagua, con la misma suma, pero con un partido menos y mejor diferencia de goles.

El triunfo le permite al Olancho seguir en el tercer puesto con 17 unidades.

Motagua, con el español Javier López como timonel y que descansa en la duodécima fecha, además de ser líder es el único equipo invicto en lo que va del torneo.

En el primer juego de hoy, Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, se impuso por 2-0 al Universidad Pedagógica.

Isaac Castillo y el argentino Nicolás Messiniti, convirtieron los dos goles de Marathón ante un Universidad Pedagógica que sufrió dos expulsiones.

La victoria deja a Marathón en la cuarta casilla con quince enteros, mientras que los universitarios siguen en la sexta, con trece.

En el tercer partido de la fecha, Choloma y Juticalpa empataron 1-1, en un duelo de colistas.

Choloma se puso en ventaja al minuto cinco con gol de Marco Tulio Aceituno, pero la alegría le duró poco, porque a los nueve Juticalpa empató con anotación de Junior Lacayo.

El resultado deja al Choloma con diez puntos y al Juticalpa con nueve, uno más que Platense, que es último en la tabla.

La jornada se completará el domingo con los partidos Génesis-Olimpia y Victoria-Platense. EFE

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