OMS: Crisis energética en Cuba retrasa 100.000 cirugías y aumenta riesgo dengue y malaria

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Naciones Unidas, 15 may (EFE).- La OMS informó este viernes que la crisis energética que atraviesa Cuba ya ha retrasado 100.000 cirugías y está aumentando el riesgo de enfermedades como dengue, malaria y chikungunya.

«El combustible tiene un impacto directo en el riesgo para la salud pública», declaró Altaf Musani, director de Gestión Humanitaria y de Desastres en el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS durante la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU, en la que intervino tras visitar la isla.

El representante de la OMS alertó de que se está incrementando el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, como el dengue, la malaria y el chikungunya.

«Esto está teniendo un impacto directo tanto en los pacientes como en los trabajadores sanitarios que necesitan acceder a esas instalaciones», aseguró, y añadió que está afectando especialmente a la atención directa para mujeres embarazadas.

Según dijo, el sistema sanitario en general se está viendo obligado a suspender servicios esenciales.

«Al menos 100.000 pacientes han sufrido retrasos en sus intervenciones quirúrgicas, y de esos 100.000, más de 11.000 son niños, por lo que esto ya está afectando tanto a la búsqueda de atención sanitaria como a los resultados de salud», apuntó.

Por su parte, Edem Wosornu, directora de la División de Respuesta a las Crisis de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), advirtió de una brecha en la financiación del plan de asistencia y ayuda a Cuba.

«Hasta ahora, hemos recibido menos del 30 % de los fondos», dijo sobre el proyecto que inició después de las consecuencias devastadoras del huracán Melissa, que azotó la isla en octubre de 2025.

La representante de OCHA alertó que la crisis de combustible exacerbada por el recrudecimiento del bloqueo del petróleo a la isla del presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha sumado a las crisis climáticas y la contracción económica.

«Lo que en un principio se consideraba una necesidad a corto plazo se ha convertido en una emergencia prolongada y multifacética que socava los servicios esenciales en Cuba, a pesar de la resiliencia del pueblo», añadió. EFE

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