The Swiss voice in the world since 1935

Once ciudades italianas en alerta roja por las altas temperaturas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 12 ago (EFE).- La ola de calor que afecta Italia alcanzará este martes y mañana su pico con once ciudades en alerta roja por temperaturas que rondarán los 38-40 grados, según el boletín del ministerio de Sanidad italiano.

Las once ciudades con alerta roja este martes son Bolonia, Bolzano, Brescia, Florencia, Frosinone, Latina, Turín, Milán, Perugia, Rieti y Roma, mientras que este miércoles llegarán a 16 al añadirse: Campobasso, Génova, Venecia, Verona y Viterbo.

Precisamente debido a las temperaturas excesivamente altas, la audiencia general del papa del miércoles se trasladará al interior del aula Pablo VI y no en la plaza de San Pedro.

En Lacio y Toscana, las temperaturas superarán los 40 grados de máximo estos días, en Liguria también experimentará un calor intenso, con máximas que alcanzarán los 38-39 grados.

El presidente de la región de Toscana, Eugenio Giani, explicó que en estos días se ha reforzado el refuerzo de la red sanitaria local y recordó la ordenanza de suspensión de las actividades en las obras de construcción durante los días de alerta por calor para quienes trabajan en el campo, en obras al aire libre y en canteras, cuando el riesgo de estrés térmico es alto.

El calor también sorprende a regiones alpinas como el Valle de Aosta, donde se ha emitido una alerta amarilla por «condiciones anormales en el fondo del valle», mientras que se prevé una excepcional de la temperatura de congelación entre los 4800 y los 4500 metros.

El anticiclón africano no abandonará lItalia a corto plazo y durará al menos hasta el fin de semana.

Las únicas excepciones a este escenario abrasador serán las zonas montañosas, donde algunas tormentas de calor podrían traer algo de alivio, especialmente entre el martes y el miércoles.

A partir del 17 de agosto, las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente y se esperan noches más frescas entre el 18 y el 19, especialmente en las llanuras y las regiones alpinas, mientras que en el centro y sud se tendrá que esperar al menos hasta el 22 de agosto para ver un descenso significativo de las temperaturas. EFE

ccg/ess

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR