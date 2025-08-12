Once ciudades italianas en alerta roja por las altas temperaturas

2 minutos

Roma, 12 ago (EFE).- La ola de calor que afecta Italia alcanzará este martes y mañana su pico con once ciudades en alerta roja por temperaturas que rondarán los 38-40 grados, según el boletín del ministerio de Sanidad italiano.

Las once ciudades con alerta roja este martes son Bolonia, Bolzano, Brescia, Florencia, Frosinone, Latina, Turín, Milán, Perugia, Rieti y Roma, mientras que este miércoles llegarán a 16 al añadirse: Campobasso, Génova, Venecia, Verona y Viterbo.

Precisamente debido a las temperaturas excesivamente altas, la audiencia general del papa del miércoles se trasladará al interior del aula Pablo VI y no en la plaza de San Pedro.

En Lacio y Toscana, las temperaturas superarán los 40 grados de máximo estos días, en Liguria también experimentará un calor intenso, con máximas que alcanzarán los 38-39 grados.

El presidente de la región de Toscana, Eugenio Giani, explicó que en estos días se ha reforzado el refuerzo de la red sanitaria local y recordó la ordenanza de suspensión de las actividades en las obras de construcción durante los días de alerta por calor para quienes trabajan en el campo, en obras al aire libre y en canteras, cuando el riesgo de estrés térmico es alto.

El calor también sorprende a regiones alpinas como el Valle de Aosta, donde se ha emitido una alerta amarilla por «condiciones anormales en el fondo del valle», mientras que se prevé una excepcional de la temperatura de congelación entre los 4800 y los 4500 metros.

El anticiclón africano no abandonará lItalia a corto plazo y durará al menos hasta el fin de semana.

Las únicas excepciones a este escenario abrasador serán las zonas montañosas, donde algunas tormentas de calor podrían traer algo de alivio, especialmente entre el martes y el miércoles.

A partir del 17 de agosto, las temperaturas comenzarán a bajar gradualmente y se esperan noches más frescas entre el 18 y el 19, especialmente en las llanuras y las regiones alpinas, mientras que en el centro y sud se tendrá que esperar al menos hasta el 22 de agosto para ver un descenso significativo de las temperaturas. EFE

ccg/ess

(vídeo)