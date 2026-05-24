ONG alertan por detenciones de comunicadores en el estado mexicano de San Luis Potosí

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Ciudad de México, 23 may (EFE).- Organizaciones defensoras de la libertad de expresión alertaron este sábado sobre detenciones y posibles órdenes de aprehensión contra periodistas, comunicadores y otras personas en San Luis Potosí, en casos relacionados con una norma penal sobre identidad digital e inteligencia artificial.

La alerta, firmada por Artículo 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF), expresa “profunda preocupación” por la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en ese estado del centro-norte de México.

Las organizaciones indicaron que en las últimas 48 horas documentaron la detención de Christian Herrera, creador de contenido de la página de Facebook ‘Código Rojo’, en Ciudad Valles; de Eréndira Reyes Aguillón, comunicadora y directora de la página ‘San Wicho Times’; y de Alejandra Hermosillo, funcionaria del área de comunicación social del municipio de San Luis Potosí.

También advirtieron sobre una orden de aprehensión contra al menos ocho personas más, incluida Anahí Torres González, periodista y directora de diversos medios en la entidad.

“Los hechos aquí descritos representan un uso arbitrario de estas normas, particularmente contra voces críticas o de oposición como activistas políticos, comunicadores digitales y periodistas”, señalaron las organizaciones.

Según la alerta, Herrera fue detenido el 21 de mayo y sus familiares denunciaron incomunicación.

Artículo 19 señaló que el Registro Nacional de Detenciones lo ubica en el Centro Estatal de Reinserción Social número 1, ‘La Pila’, y advirtió que, si no se identifica debidamente la razón de su privación de la libertad ni se garantiza defensa adecuada, el caso podría constituir una detención arbitraria.

En el caso de Reyes Aguillón y Hermosillo, las organizaciones afirmaron que fueron detenidas el jueves por elementos de la Policía de Investigaciones de San Luis Potosí y que el 22 de mayo un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con el comunicado, la Fiscalía General del Estado indicó que se les imputa el delito contra la identidad de las personas, al considerar que presuntamente usaron estructuras visuales y narrativas para generar contenidos simulados con apariencia de autenticidad y afectar la imagen, honor y reputación de una persona denunciante.

Artículo 19 advirtió que el uso de normas “amplias y técnicamente imprecisas” eleva el riesgo de persecución contra periodistas, activistas, administradores de páginas informativas y usuarios de redes sociales.

Recordó además que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa normativa.

Las organizaciones pidieron a las autoridades estatales conducir las investigaciones con apego a derechos humanos, abstenerse de usar el derecho penal como mecanismo de silenciamiento y transparentar la situación jurídica de las personas detenidas. EFE

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