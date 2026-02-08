ONG critica que el Gobierno venezolano siga sin publicar la lista de excarcelados

Caracas, 8 feb (EFE).- La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, criticó este domingo que el Gobierno de Venezuela siga sin publicar la lista de excarcelados, cuando se cumple un mes desde que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones, cinco días después de que EE.UU. capturara al mandatario Nicolás Maduro.

«El Gobierno se ha negado sistemáticamente a publicar las listas oficiales de los excarcelados, y esto hace que crezca la opacidad y se genere un daño profundo en las familias de los detenidos. En ellas hay revictimización y la reparación de justicia se ve lejana», manifestó la organización en una nota de prensa.

Además, indicó que «el método o patrón usado es que van excarcelando por cuentagotas», por lo que, añadió, la «angustia y la desesperación ha crecido en los familiares, quienes se han dispuesto en campamentos en las cárceles» desde hace un mes, a la espera de que sus parientes sean liberados.

En este contexto, Espacio Público pidió con «urgencia» que «se acabe la opacidad», lo que, a su juicio, «constituye una forma de tortura psicológica para las familias que aún esperan en los campamentos».

Asimismo, solicitó que se «cierren las causas judiciales, que se les dé libertad plena a todos y que se desmantele realmente el sistema represivo».

También, pidió que se facilite la entrada de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a los centros de detención en Venezuela para verificar «quiénes permanecen recluidos y bajo qué condiciones de salud están».

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno encargado de Delcy Rodríguez asegura que el proceso de excarcelaciones inició en diciembre de 2025 y desde entonces al menos 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Jorge Rodríguez prometió el viernes la liberación de «todos» los detenidos el mismo día en que se apruebe una ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez y estimó pasaría entre el martes y viernes próximo.

Foro Penal cifra el total de presos políticos en 687, aunque el Gobierno asegura que no hay personas arrestadas por estos motivos, sino que cometieron varios delitos, una afirmación rechazada por ONG y partidos opositores. EFE

