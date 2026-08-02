ONG independiente confirma dos nuevos feminicidios en Cuba y suman nueve en julio

Compartir

2 minutos

La Habana, 2 ago (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este domingo dos nuevos feminicidios en Cuba, y con ellos suman nueve los registrados en julio y suben a un total de 43 los casos reportados en el curso de este año, según los datos compilados por EFE.

Una de las víctimas es Adis Glennis (Adita) Rodríguez Mulet, de 34 años y con 7 meses de embarazo, fallecida el 29 de julio a causa de las lesiones provocadas por golpes presuntamente infligidos por su pareja, quien la agredió en la vivienda familiar de Bayamo, provincia Granma (este), donde ella se refugiaba de sus maltratos, relata AT.

El informe cita información aportada por familiares y personas allegadas, según las cuales «la víctima sufría violencia previa, había denunciado las agresiones y buscado protección ante las autoridades, pero sus denuncias no fueron atendidas debidamente».

La hija que esperaba no sobrevivió a la agresión, y la mujer asesinada dejó un hijo menor de edad.

El presunto culpable de este feminicidio se encuentra detenido, según verificó el Observatorio de Género de AT (OGAT).

Las activistas señalan que este caso evidencia «las graves fallas en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista».

El OGAT registró otro crimen machista, el de Ana Luisa (La China) Baños González, ocurrido el pasado 14 de julio, presuntamente a manos de su pareja, en Paso Real de San Diego, localidad de la provincia Pinar del Río (oeste).

En un reciente recuento, AT contabilizó 350 feminicidios ocurridos en Cuba desde 2019 hasta junio de 2026, según los registros que ha llevado conjuntamente con la plataforma YoSiTeCreo en Cuba (YSTCC).

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de estas ONGs feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos. EFE

rmo/av