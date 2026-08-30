ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba y suman 45 en lo que va de 2026

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La Habana, 30 ago (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este domingo un nuevo crimen machista en Cuba, y con este caso suben a un total de 45 los feminicidios reportados en el curso de 2026, según los datos compilados por EFE.

La víctima es Lenia Valdés Amador, de 81 años, quien falleció el pasado 27 de agosto en el hospital donde fue operada por las heridas que le causó cuatro días antes el ataque de su exyerno, en su hogar de Güines, localidad de la provincia Mayabeque (oeste), detalla el reporte divulgado por AT en las redes sociales.

El feminicidio de Valdés está vinculado al de su hija, la doctora Yanelkys Alonso Valdés, de 55 años, asesinada el 23 de agosto por su expareja, quien a su vez «hirió de gravedad a Lenia y también a un familiar hombre que entró a socorrer a las víctimas», según su relato.

Tras el suceso, «el agresor intentó quitarse la vida sin éxito, pero resultó herido, y se encuentra en manos de la justicia», añadió el informe.

Además, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) recalca este caso de «extrema crueldad y misoginia, de total brutalidad, como es el ataque a una anciana encamada».

Las activistas enviaron sus condolencias al hijo de Yanelkys Aloso y nieto de Lenia Valdés, y demás familiares, amigos y vecinos de su comunidad.

También recuerdan que actualmente investigan doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como 14 posibles feminicidios y 18 intentos alertados en 2026.

La ONG ha expuesto su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla en la primera mitad de este año. Entre mayo y junio su registro ha sumado 17 feminicidios y en siete de ellos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

En ese sentido ha considerado que la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

Asimismo ha insistido en denunciar «la persistencia de la violencia extrema» en la isla contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con «altos niveles de brutalidad».

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno de la isla ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista y recién confirmó que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados el pasado año.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de estas ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas. EFE

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