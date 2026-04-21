ONU: 53,2 millones en África oriental bajo riesgo mortal por conflictos y cambio climático

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Nairobi, 21 abr (EFE).– Unas 53,2 millones de personas en África oriental enfrentan riesgos mortales impulsados por los conflictos armados, la sequía, las inundaciones y enfermedades, alertó este martes la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

El último informe de la OCHA indicó que el panorama regional se ha deteriorado más drásticamente debido a factores externos como la «crisis del Golfo», que ha disparado los precios del combustible y debilitado las cadenas de suministro globales.

“Todo esto ocurre mientras casi 17 millones de personas se encuentran desplazadas en toda la región y al menos 6 millones de refugiados son acogidos en países vecinos”, señaló la agencia de la ONU.

Sin embargo, remarcaron que Uganda, Burundi y Kenia -principales países de acogida- “están bajo una presión creciente”, mientras que el retorno de refugiados burundeses desde Tanzania ejerce “una carga adicional sobre unos servicios ya saturados”.

A esta situación se suma la de casi 39 millones de personas que enfrentan niveles de inseguridad alimentaria “críticos o superiores” con Sudán (19,1 millones), Somalia (6,5 millones) y Sudán del Sur (5,9 millones), encabezando la lista.

Mientras que en Somalia y en las tierras áridas y semiáridas de Kenia, la sequía, provocada por la falta de lluvias en 2025, causó la pérdida generalizada de cosechas, escasez de agua y desplazamientos, donde los niveles de malnutrición son “críticamente altos”.

“Cerca de 9 millones de niños menores de cinco años y 1,3 millones de mujeres embarazadas y lactantes sufren desnutrición aguda. Sin embargo, en otras partes de Kenia, la temporada de ‘lluvias largas’ ha provocado graves inundaciones, desplazando a decenas de miles de personas”, detalló el documento.

“Los riesgos para la salud pública están aumentando drásticamente. África Oriental concentra más de un tercio de la carga mundial de cólera”, agregó OCHA.

Según los últimos datos de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), el continente concentra 6.595 casos confirmados y 621 muertes por cólera.

Los brotes son más propensos en zonas de desplazamiento y áreas afectadas por las inundaciones, donde los sistemas de agua y saneamiento son inadecuados, al mismo tiempo, existe una escalada simultánea de sarampión y mpox (antes llamada viruela del mono) que incrementa aún más los riesgos de transmisión.

“El personal humanitario ha continuado brindando asistencia vital, pero el déficit de financiación sigue socavando la respuesta. En el primer trimestre del año, los donantes aportaron más de 944 millones de dólares, apenas el 18 % de los 5.200 millones de dólares requeridos para Somalia, Sudán del Sur y Sudán, destinados a atender a 27 millones de personas”, concluyó el informe. EFE

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