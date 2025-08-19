ONU condena ataques de milicia ligada al EI que deja decenas de muertos en el este de RDC

3 minutos

Nairobi, 19 ago (EFE).- La Misión de Paz de la ONU en la República Democrática del Congo (Monusco) condenó los ataques en el este del país, donde Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con lazos difusos con el Estado Islámico (EI), asesinaron a decenas de civiles este mes.

Según un comunicado publicado este lunes, la Monusco “condenó enérgicamente los ataques perpetrados” por las ADF entre el 9 y el 16 de agosto en varias localidades de los territorios de Beni y Lubero, en la provincia de Kivu del Norte.

“Estos ataques causaron la muerte de al menos 52 civiles, incluidas ocho mujeres y dos niños, uno de los cuales era una niña. El número de víctimas podría aumentar”, indicó la misión.

Durante los ataques hubo secuestros, saqueos, incendios de viviendas, vehículos y motocicletas, así como la destrucción de bienes pertenecientes a poblaciones que ya enfrentan condiciones humanitarias extremas.

En respuesta, la Monusco anunció un refuerzo de su presencia militar y de su cooperación con las autoridades congoleñas.

“En coordinación con las FARDC (Fuerzas Armadas de la RDC) y las autoridades locales, se han reforzado los esfuerzos de protección mediante el despliegue de patrullajes diurnos y nocturnos”, informaron en el documento.

Los refuerzos se concentran en las zonas más pobladas de Kivu del Norte e Ituri, las provincias más golpeadas por los ataques de las ADF.

“Estos ataques contra civiles, que se suman a las atrocidades cometidas en la noche del 26 al 27 de julio en Komanda (territorio de Irumu, Ituri), son intolerables y constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, afirmó la jefa de la Monusco, Bintou Keita.

A fines de julio pasado, las ADF asaltaron una iglesia católica en Ituri, donde asesinaron a 43 personas, que entre las víctimas había 19 mujeres, 15 hombres y nueve niños.

“Monusco reitera el llamado del secretario general de las Naciones Unidas a que los grupos armados extranjeros depongan las armas incondicionalmente y regresen a sus países de origen”, añadieron en el comunicado.

Las ADF son una milicia de origen ugandés con bases en Kivu del Norte e Ituri, donde llevan adelante ataques frecuentes contra la población civil.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar atentados en su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC iniciaron una operación militar conjunta contra los insurgentes.

Sus objetivos siguen siendo imprecisos, más allá de su eventual vinculación con el EI, que en algunas ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no han encontrado pruebas de apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos designó al grupo como “una organización terrorista” afiliada al grupo yihadista en marzo de 2021.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el propio Ejército, a pesar de la presencia de la misión de paz de la ONU en el país. EFE

aam/alf