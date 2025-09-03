ONU insta a aumentar las disculpas oficiales por el colonialismo africano y la esclavitud

Ginebra, 3 sep (EFE).- Gobiernos, empresas, instituciones y otros actores deben redoblar las acciones de justicia y reparación a las poblaciones africanas y afrodescendientes en forma de peticiones públicas de perdón, homenajes, compensaciones y otras medidas, afirmó este miércoles la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

«El racismo sistemático está profundamente enraizado en la herencia del pasado y, para lograr una justicia reparadora, Estados y otros actores deben adoptar diferentes medidas», destacó el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, en la presentación de un informe sobre esta cuestión.

El documento cita varios ejemplos de acciones tomadas por gobiernos, empresas, grupos religiosos, universidades y otras instituciones, como la iniciativa adoptada en 2023 por España para avanzar hacia la «descolonización» de sus museos, pero concluye que hasta ahora sus alcances han sido limitados.

«La justicia y reparación por el comercio de africanos esclavizados y el colonialismo es clave para desmantelar el racismo sistemático que afecta a personas de África y afrodescendientes», concluye el informe.

La oficina que dirige Türk anima a resignificar espacios públicos relacionados con la esclavitud o el colonialismo en diversos Estados europeos, como se hizo con el Museo de África de las afueras de Bruselas, criticado en el pasado por su edulcorada visión de la presencia belga en África Central durante los siglos XIX y XX. EFE

