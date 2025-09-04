The Swiss voice in the world since 1935

Operarios trabajan con taladros y martillos en el funicular accidentado en Lisboa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lisboa, 4 sep (EFE).- Con herramientas como taladros y martillos, una decena de operarios de Carris, la empresa que gestiona los funiculares de Lisboa, trabajan en el Ascensor de Gloria, que descarriló el miércoles causando 16 muertos y 23 heridos.

Por el momento se desconoce si estas labores son para retirar los restos del vagón accidentado o para facilitar la investigación sobre las causas del suceso.

Según pudo constatar EFE, una parte de la calzada por donde pasan las vías ha sido levantada, apenas unos metros por debajo del amasijo de hierros en el que se convirtió la cabina que descarriló en una curva.

Los restos del vagón permanecen en el sitio y los medios portugueses especulan que se podría tardar días en sacar todos los escombros.

Una grúa también se ha desplazado hasta el lugar, donde permanece un cordón policial y varias unidades de bomberos y de Protección Civil.

En las últimas horas, han estado trabajando en la zona peritos de la Policía Judicial (PJ) dentro de las pesquisas sobre las causas del suceso.

Los alrededores del Ascensor de Gloria, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el turístico mirador de São Pedro de Alcântara, siguen acumulando centenas de curiosos y turistas que siguen de cerca el avance de la investigación y no dudan en sacar fotos y vídeos del lugar del accidente.

Asimismo, periodistas y medios, tanto portugueses como internacionales, siguen en directo las actualizaciones después de que el miércoles el descarrilamiento de este funicular conmocionara la ciudad.

En uno de los lados del cordón policial, cerca de la cabina amarilla que permanece intacta, se empezaron a acumular este jueves ramos de flores y velas en un homenaje a las 16 víctimas mortales y los 23 heridos que dejó el accidente. EFE

lmg/ssa/lar

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR