Operativo de desbloqueo de carretera deriva en enfrentamientos y disturbios en Bolivia

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La Paz, 23 may (EFE).- El operativo militar y policial que este sábado intentó desbloquear una carretera troncal en la zona andina de Bolivia derivó en enfrentamientos violentos entre agentes y manifestantes en la ruta, vandalismo contra algunas instituciones estatales y la reinstalación de los cortes de ruta con los que diversos sectores piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que dirige una caravana formada por vehículos oficiales que van hacia la ciudad de Oruro, a unos 227 kilómetros de La Paz, reconoció ante los medios que tras el avance del convoy los grupos de protesta volvieron a cortar la ruta como hacen desde hace 18 días.

«Era evidente que podía pasar eso, nada es fácil en la vida. Así que hay que ver las estrategias. Tenemos que continuar hasta el final. Nos vamos a encontrar con el otro operativo que viene desde Oruro y tomaremos decisiones», dijo Zamora al canal privado Red Uno desde la mitad de la carretera.

El ministro ofreció a primera hora dialogar con las personas en los puntos de bloqueo para permitir el avance del operativo denominado ‘Corredor humanitario con banderas blancas’, que buscó liberar la carretera para facilitar la llegada de alimentos e insumos médicos a La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por las protestas.

Los agentes van en alrededor de 150 vehículos, entre camiones, autobuses y tractores para limpiar la ruta sembrada de piedras, bloques de cemento, troncos y tierra.

En varios tramos, los manifestantes, sobre todo los campesinos aimaras, intentaron rechazar el avance del convoy haciendo detonar cargas de dinamita y lanzando piedras con hondas contra los vehículos, destrozando los vidrios de varios de ellos, según mostraron los canales de televisión.

Otro grupo retuvo durante horas en El Alto a un policía que estaba vestido de civil y lo obligó a declarar en un vídeo, donde aparece con signos de violencia, que estaba en condición de «rehén» hasta que renuncie el presidente y sean liberados todos los detenidos en los disturbios que hubo esta semana en La Paz.

El jefe policial de El Alto, el coronel Fernando Rojas, confirmó posteriormente que el agente no era parte del operativo cuando fue retenido y fue rescatado por policías de inteligencia, pero sufrió una paliza, por lo que fue ingresado en un hospital.

Pasado el mediodía, manifestantes quemaron un vehículo de transporte de pasajeros que estaba vacío y otro grupo saqueó varios objetos de las oficinas de la entidad estatal Vías Bolivia en las afueras de El Alto e incendió el edificio en la carretera, según imágenes de los medios.

El pasado sábado un operativo similar fracasó en su intento de despejar esa vía y solo pudo avanzar poco más de 50 kilómetros en su intento de llegar hacia Oruro.

Los manifestantes impidieron ese día la consolidación de ese corredor con protestas violentas en El Alto usando piedras y cargas de dinamita desatando enfrenamientos con los agentes.

Las protestas contra Paz están alentadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del gobernante.

En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. EFE

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