The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Orbán: Ucrania no debe preocuparse por los drones húngaros ya que no es un país soberano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Budapest, 29 sep (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo este lunes que Ucrania «no es un país soberano» y restó importancia a las denuncias de Kiev sobre incursiones de drones húngaros en su espacio aéreo.

«Supongamos que (un dron húngaro) hubiera volado unos metros (sobre el espacio aéreo ucraniano). ¿Y entonces qué? Ucrania no es un país soberano», afirmó Orbán en el podcast ‘Hora de guerreros’, cercano a su Gobierno.

El primer ministro cuestionó la soberanía de Ucrania asegurando que el país vecino ha perdido la quinta parte de su territorio en la guerra contra Rusia y es el apoyo de Occidente el que le permite seguir existiendo.

«Si decidimos, es decir, si Occidente decide que desde mañana no le damos ni un céntimo (el país) simplemente cerrará», enfatizó Orbán, un aliado de Moscú y muy contrario a la integración europea de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció la semana pasada que varios drones húngaros entraron en el espacio aéreo del país, supuestamente espiando territorios fronterizos. El Gobierno húngaro negó esas acusaciones.

Según el jefe de Gobierno húngaro, Ucrania debería preocuparse de los drones que entran en su territorio «desde su frontera oriental», ya que desde el occidente «nadie les va a atacar».

«No conozco a ningún polaco, rumano, húngaro, eslovaco ni búlgaro que quiera hacerlo», afirmó Orbán añadiendo que el tema de los drones «es una tontería, no tiene importancia».

Las relaciones entre los dos países son muy tensas, ya que Hungría acusa a Ucrania de no respetar los derechos de las minorías étnicas, entre ellas la magiar, mientras que Kiev afirma que Budapest respalda las políticas rusas.

El Gobierno de Hungría, país miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, se niega a apoyar militarmente a Ucrania.

Sobre las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de varios países europeos, Orbán afirmó que no entiende por qué esos Estados se consideran en peligro.

«La Unión Europea en todas las dimensiones es más potente que Rusia», afirmó, agregando que los gastos militares de Moscú son solo una parte de lo que gastan los Veintisiete conjuntamente en Defensa.

«Si somos más fuertes por qué hablamos como si fuéramos débiles. Rusia no puede causarnos daño», opinó Orbán. EFE

mn/ll/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR