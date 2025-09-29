Orbán: Ucrania no debe preocuparse por los drones húngaros ya que no es un país soberano

2 minutos

Budapest, 29 sep (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo este lunes que Ucrania «no es un país soberano» y restó importancia a las denuncias de Kiev sobre incursiones de drones húngaros en su espacio aéreo.

«Supongamos que (un dron húngaro) hubiera volado unos metros (sobre el espacio aéreo ucraniano). ¿Y entonces qué? Ucrania no es un país soberano», afirmó Orbán en el podcast ‘Hora de guerreros’, cercano a su Gobierno.

El primer ministro cuestionó la soberanía de Ucrania asegurando que el país vecino ha perdido la quinta parte de su territorio en la guerra contra Rusia y es el apoyo de Occidente el que le permite seguir existiendo.

«Si decidimos, es decir, si Occidente decide que desde mañana no le damos ni un céntimo (el país) simplemente cerrará», enfatizó Orbán, un aliado de Moscú y muy contrario a la integración europea de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció la semana pasada que varios drones húngaros entraron en el espacio aéreo del país, supuestamente espiando territorios fronterizos. El Gobierno húngaro negó esas acusaciones.

Según el jefe de Gobierno húngaro, Ucrania debería preocuparse de los drones que entran en su territorio «desde su frontera oriental», ya que desde el occidente «nadie les va a atacar».

«No conozco a ningún polaco, rumano, húngaro, eslovaco ni búlgaro que quiera hacerlo», afirmó Orbán añadiendo que el tema de los drones «es una tontería, no tiene importancia».

Las relaciones entre los dos países son muy tensas, ya que Hungría acusa a Ucrania de no respetar los derechos de las minorías étnicas, entre ellas la magiar, mientras que Kiev afirma que Budapest respalda las políticas rusas.

El Gobierno de Hungría, país miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, se niega a apoyar militarmente a Ucrania.

Sobre las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de varios países europeos, Orbán afirmó que no entiende por qué esos Estados se consideran en peligro.

«La Unión Europea en todas las dimensiones es más potente que Rusia», afirmó, agregando que los gastos militares de Moscú son solo una parte de lo que gastan los Veintisiete conjuntamente en Defensa.

«Si somos más fuertes por qué hablamos como si fuéramos débiles. Rusia no puede causarnos daño», opinó Orbán. EFE

mn/ll/psh