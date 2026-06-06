Ordenan a habitantes de San Petersburgo no salir de sus casas tras ataque masivo de drones

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Moscú, 6 jun (EFE).- Las autoridades de San Petersburgo ordenaron hoy por primera vez en toda la guerra a los habitantes de la segunda ciudad rusa que no salgan de sus casas tras un nuevo ataque masivo ucraniano con drones.

«Permanezcan en sus casas y no salgan a la calle», escribió Alexandr Beglov, gobernador de la antigua capital zarista, en su canal de Telegram.

Ucrania ya lanzó un ataque masivo contra la urbe el miércoles, coincidiendo con el comienzo de la Foro Económico Internacional de San Petersburgo, presidido por el líder ruso, Vladímir Putin. EFE

mos/rml