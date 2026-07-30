Ordenan la captura de Evo Morales por las recientes protestas que paralizaron Bolivia

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La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente socialista Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron el país por más de 50 días, informó la institución.

Entre mayo y junio, Bolivia registró movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores pedían su renuncia por no dar una salida a la peor crisis económica en el país en cuatro décadas.

Durante las protestas, Paz recibió el espaldarazo de Estados Unidos y sus socios del Escudo de las Américas, integrado entre otros por Argentina, Chile y El Salvador, que denunciaron a inicios de junio «esfuerzos para derrocar» al mandatario boliviano.

El gobierno denunció entonces un intento de alterar el «orden democrático» por parte de «narcoterroristas», y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión.

«El día de hoy (…) se ha librado una orden de aprehensión» contra Morales, en el marco de una pesquisa por los cortes de rutas, informó este miércoles a la prensa Roger Mariaca, fiscal general del Estado.

La Paz y El Alto fueron las ciudades más afectadas por las protestas, lo que provocó un agudo desabastecimiento.

Los precios de los alimentos se dispararon, las medicinas escasearon en los hospitales y en las gasolineras se formaron filas que llegaron a durar días.

La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de «terrorismo» y «alzamiento armado».

Este comité es una agrupación de empresarios y líderes civiles. A la denuncia después se sumó el Ministerio de Gobierno.

Las protestas se dispersaron a mediados de junio, luego de que el presidente Paz alcanzara un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, el sindicato obrero más grande del país. El gobierno también decretó un estado de excepción para desactivar con ayuda de militares los bloqueos que persistían.

– Prófugo –

«No nos van a intimidar», dijo Morales, de 66 años, quien también denunció una «persecución» en su cuenta de X. «Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social», agregó.

Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre y puso fin a un ciclo de 20 años de gobiernos socialistas, liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).

Durante las jornadas de protestas, Morales señaló en una entrevista con la AFP que el país andino vivía una «rebelión» contra un gobierno «sometido» a Estados Unidos.

El centroderechista Paz busca dar un giro liberal a la política económica boliviana, que entonces muchos manifestantes rechazaron. También se acercó a Estados Unidos, con el que Morales rompió relaciones en 2008.

El nuevo acercamiento de Washington despierta las alarmas de los partidarios de Morales, que temen que preste su apoyo para detenerlo.

Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales, que está prófugo desde octubre de 2024.

La policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, con la que Morales habría tenido una hija cuando era presidente, un caso que él rechaza y denuncia como persecución.

El expresidente, de 66 años, se encuentra en la zona cocalera del Chapare, protegido por campesinos que montan guardias permanentes para evitar una incursión policial.

gta/ad/cr