Organismos colombianos condenan el asesinato de joven abogado defensor de derechos humanos

2 minutos

Bogotá, 8 jun (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia y la Procuraduría General de la Nación condenaron este lunes el asesinato a tiros del abogado y defensor de derechos humanos Steven Portillo Gómez, perpetrado en Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país.

Portillo, de 30 años, trabajaba en la Defensoría del Pueblo en la seccional de Caldas y había recibido amenazas en los últimos días, informó hoy el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz).

Según Indepaz, Portillo fue asesinado en la víspera en el sector de La Violeta cuando unos hombres que se transportaban en una motocicleta le dispararon.

«No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la defensa pública. Expresamos nuestra solidaridad con su familia», dijo la Defensoría del Pueblo -en un mensaje publicado en su cuenta de X-.

Por su parte, el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, repudió el crimen de Portillo, quien vivía en Chinchiná, a menos de una hora de Manizales.

El jefe del Ministerio Público expresó su solidaridad con la familia y los colegas de la víctima en la Defensoría del Pueblo y exigió la captura y sanción a los responsables de este hecho.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre la operación de grupos armados ilegales en Manizales y aseguró que esto «representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población».

En un informe de seguimiento, el organismo advirtió que esta ciudad de la zona cafetera del país «es utilizada como lugar de refugio y repliegue para integrantes de estructuras criminales y grupos armados que operan a escala regional». EFE

nav/joc/jrg