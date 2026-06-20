Organismos de DDHH de Ecuador dicen que la activista polaca fue asesinada

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Organizaciones de derechos humanos de Ecuador refirieron el viernes que la activista polaca Monika Silva fue asesinada y descartaron la hipótesis de un supuesto suicidio, tras recibir el informe forense.

Silva falleció hace una semana en el poblado costero de Montañita, en la provincia de Santa Elena (suroeste). Su cuerpo fue hallado dentro de su vivienda.

Apenas se conoció del deceso, el ministro de Interior, John Reimberg, dijo que había sido un suicidio e incluso mencionó que la activista anticorrupción había enviado un mensaje de despedida a su pareja.

«Hoy con los informes periciales tenemos la certeza que estamos frente a una muerte violenta. Por lo tanto, se desmorona esta pretendida alusión de que había de por medio un suicidio», dijo en una rueda de prensa virtual la abogada Lita Martínez, directora del CEPAM, una organización por los derechos de las mujeres.

El CEPAM junto al Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) llevan el caso y acompañan a la familia de Silva, madre de dos niñas.

La activista polaca denunciaba casos de corrupción, tráfico de tierras y afectaciones al medioambiente en los que estaban supuestamente implicados personas ligadas a la política local. Meses antes de su muerte había denunciado amenazas.

«A ella la asesinaron. Ese crimen no es único, hay que entenderlo como un contexto de, digamos, deterioro de las libertades», señaló Billy Navarrete, del CDH.

Los defensores de derechos humanos en Ecuador están «en condición de desamparo», agregó.

Martínez señaló que la Fiscalía debe tomar en cuenta en su investigación el rol de activista anticorrupción de Silva y que además fue «víctima de violencia» de género.

«Los hechos que llevaron a la muerte de Mónica sin duda alguna están marcados por la intencionalidad, por la saña. Y creo que eso demuestra también que no fue un hecho aislado, sino premeditado», dijo la directora del CEPAM.

Dos peritos forenses argentinos participan como veedores en la investigación, por pedido del gobierno ecuatoriano.

pld/nn