Organización venezolana contabiliza 49 muertes de presos entre abril y julio de 2026

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Caracas, 4 ago (EFE).- Al menos 49 presos comunes fallecieron entre abril y julio de este 2026 en Venezuela, según un conteo de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que aseguró que el Estado «incumplió su obligación más elemental: proteger la vida de quienes mantiene bajo su custodia».

A través de una nota de prensa, difundida este martes, el OVP detalló que, del total de fallecidos, 48 eran hombres y una mujer. Asimismo, precisó que 47 murieron en establecimientos penitenciarios y dos en calabozos policiales.

«Detrás de cada cifra existe una historia distinta, pero todas convergen en una misma realidad: personas que dependían absolutamente del Estado para acceder a un médico, recibir medicamentos, practicarse exámenes o ser trasladadas oportunamente a un centro de salud», subrayó la organización.

Los fallecidos «padecían enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada», indicó el OVP.

«Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose», subrayó.

Por tanto, exhortó a la Fiscalía a que inicie una investigación «transparente, exhaustiva e imparcial» sobre cada fallecimiento, a fin de determinar las responsabilidades que «correspondan».

Además, exigió la intervención inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el impulso de una atención humanitaria por razones de salud para los presos de todos los establecimientos penitenciarios y centros de detención del país. EFE

rbc/bam/jrh