Organizaciones de Ecuador denuncian el asesinato de menor en medio de operativo policial

4 minutos

Guayaquil (Ecuador), 4 feb (EFE).- Organizaciones defensoras de derechos humanos de Ecuador denunciaron este martes que un menor afrodescendiente fue asesinado presuntamente por fuerzas de seguridad, en medio de un operativo policial realizado el pasado 30 de enero en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil.

«Las circunstancias del hecho permiten señalar que se trata de una nueva ejecución extrajudicial, esta vez perpetrada por una fuerza combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas, que desarrollaron un operativo masivo en un sector de Guasmo Sur y que termina con la vida de este menor, que acompañaba al trabajo agrícola al papá y que es una persona distante de cualquier actividad ilícita», dijo en una rueda de prensa Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Se trata de Miguel Ángel Rodríguez, un afrodescendiente de 14 años, que, según relató su padre, Milton Rodríguez, había salido a jugar al parque de su barrio junto a uno de sus hermanos y otros amigos cuando llegaron cientos de policías y militares para desarrollar un operativo.

Rodríguez dijo a EFE que estaba preparándose para salir de viaje cuando escuchó que afuera de su casa había «un alboroto». Salió y vio la llegada de las fuerzas de seguridad en motos y camionetas e inmediatamente escuchó unos disparos.

«Entré a mi casa a poner en buen recaudo a mi familia», mencionó. Cuando de repente entró su hijo Juan José, de 16 años, llorando y pidiéndole ayuda.

«Papi, no me dejes morir, me hirieron», recordó que le dijo.

Pidió ayuda a un vecino para que llevaran a su hijo al hospital y se quedó buscando a Miguel Ángel, pues recordó lo que hace dos meses había pasado con los cuatro menores del barrio Las Malvinas, también del sur de Guayaquil, quienes fueron aprehendidos por una patrulla militar y después aparecieron asesinados en una zona rural a unos 40 kilómetros de la ciudad.

Pasaron los minutos y no lo encontró, pero pensó que podía estar escondido en casa de algún vecino y encomendó la tarea a otros familiares. «Me voy al hospital a dejar la cédula de Juan José cuando llega una ambulancia en la que estaba mi otro hijo», señaló.

Estaba muy débil, casi «moribundo», pero no se imaginó que no volvería a verlo con vida. Miguel Ángel falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas que le ocasionaron los disparos que recibió. Su otro hijo permanece en el hospital a la espera de una operación, pues una de las balas le atravesó el pulmón.

Operativo contra banda criminal

La Policía dijo el 31 de enero que había desplazado a más de 1.000 agentes en tres sectores del sur de la ciudad con el objetivo de atrapar a supuestos integrantes de la banda criminal ‘Los Lagartos’.

Y que como resultado de esa operación habían decomisado armas, municiones y detenido a 16 personas, de las cuales tres resultaron heridas «luego de un enfrentamiento armado».

«Los chicos no tenían armas, no formaban parte de ninguna banda de crimen organizado y no eran objetivos del operativo de seguridad. Eran chicos que se encontraban jugando fútbol y que se inició una persecución injustificada contra ellos, que terminó con los disparos directos contra su vida», agregó Fernando Bastias, abogado de la CDH.

Más de 20 desapariciones forzadas

Las organizaciones también denunciaron que en el marco del ‘conflicto armado interno’, que el presidente Daniel Noboa declaró hace un año para luchar contra las bandas del crimen organizado, han conocido de 27 víctimas de desapariciones presuntamente a manos de patrullas militares.

En estos casos, que se han registrado en las provincias costeras de Los Ríos, Guayas, y Esmeraldas, las organizaciones han identificado «un patrón de conducta» por parte de los soldados.

«Hay arbitrariedad en el momento de la detención, ingresan a domicilios, destruyen bienes y sustraen cosas sin ningún tipo de explicación. Detienen aleatoriamente a personas en las vías, amenazan a los testigos de los hechos y dejan desnudos a quienes logran sobrevivir a estas detenciones», denunció Navarrete.

El Comité acompañará legalmente a esta familia e interpondrá en las próximas horas una denuncia por ejecución extrajudicial por el asesinato de Miguel Ángel y otra por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio por los disparos que recibió su hermano Juan José.

«Lo que yo le pido a las autoridades es que hagan justicia», dijo Milton Rodríguez, quien recalcó que sus hijos no son delincuentes. «Los chicos nunca estuvieron armados. Chicos pobres, sí, negros, sí, pero decentes», concluyó. EFE

cbs/sm/gad

(video)