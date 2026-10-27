Organizaciones exigen revocar el cierre de medio independiente egipcio Mada Masr

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El Cairo, 27 oct (EFE).- Varias organizaciones de derechos humanos calificaron este martes de «golpe devastador» a la libertad de prensa la orden judicial de cerrar el medio independiente egipcio Mada Masr e imponer a su editora jefa Lina Atallah una multa de 48.000 euros «por gestionar un sitio web sin licencia», y pidieron revocar el fallo y liberar de inmediato a la periodista.

Amnistía Internacional (AI) indicó en un comunicado que la decisión judicial asesta «un golpe demoledor a la libertad de prensa en Egipto y marca un día sombrío para el periodismo independiente en el país».

«Las autoridades egipcias envían un mensaje claro y despiadado: no se tolerará el periodismo crítico e independiente», aseguró la directora sénior de Impacto Regional de AI, calificando el fallo de «draconiano» que culmina «de años de hostigamiento incesante y procedimientos judiciales injustos, concebidos para silenciar una de las últimas voces mediáticas independientes que quedan en el país».

Reporteros Sin Fronteras (RSF), por su parte, sostuvo en una breve nota que el cierre del medio es «una decisión indignante», y recordó que Mada Masr «lleva solicitando una licencia desde 2018, pero no ha recibido respuesta alguna por parte de las autoridades».

«Esta vergonzosa sentencia debe ser anulada de inmediato, y Lina Atallah puesta en libertad sin demora», exigió RSF.

En la misma línea, se expresó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) al instar a las autoridades egipcias «a revocar el fallo, liberar a la periodista de inmediato y poner fin a su creciente campaña contra el periodismo independiente».

Las condenas llegaron después de que el Tribunal de Delitos Menores de New Cairo (este de El Cairo) ordenara este martes el cierre de Mada Masr y condenara a Attalah a pagar una multa de tres millones de libras egipcias (unos 48.000 euros) «bajo la acusación de operar el sitio web sin contar con la debida licencia», informó en un comunicado el juzgado.

Fuentes judiciales señalaron a EFE que tras el fallo, Attalah fue puesta bajo custodia por las fuerzas de seguridad, y que se espera que su equipo de defensa presente un recurso contra la sentencia o pague la multa para lograr su puesta en libertad.

Mientras tanto, el medio denunció en un comunicado que en el juicio se vivieron momentos extraños después de que el juez designara «por sorpresa» a un abogado externo para representar a Attalah, pese a que ella ya contaba con ocho abogados en la sala.

El juez dictó sentencia condenatoria en medio de las protestas de la defensa, imponiendo a Attalah una multa de tres millones de libras egipcias, el cierre de Mada Masr y la confiscación de sus bienes.

Según Amnistía, «la rapidez con la que se programaron la investigación y el juicio, la negativa del juez a aplazar la sesión, así como el rechazo a todas las demás peticiones de la defensa plantean serias dudas sobre el respeto al debido proceso».

Mada Masr es un portal digital creado en 2013 crítico con el poder egipcio y uno de los escasos medios independientes en el país, y ha sido bloqueado en Egipto desde hace años y sometido a presión judicial y policial.

La sentencia además se produce apenas unas semanas después de la detención de seis periodistas de la plataforma de verificación Matsadaash.EFE

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