Ortega y Murillo nombran a uno de sus hijos delegado presidencial del deporte en Nicaragua

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San José, 27 jul (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombraron este lunes a uno de sus hijos, Maurice Facundo Ortega Murillo, como representante y delegado de la Presidencia para la promoción y desarrollo del deporte.

A través de un acuerdo presidencial, Ortega y Murillo le asignaron ese cargo a su hijo, que fue sancionado por los Estados Unidos en abril pasado, sin otorgarle un salario.

Mauricio Facundo y su hermano Daniel Edmundo son los últimos dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU..

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Daniel Edmundo, de 46 años, y Maurice Facundo, de 40 años, junto a cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.

En enero pasado, Maurice Facundo recibió en Managua al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En agosto de 2025 hizo lo mismo con el legendario entrenador de las Grandes Ligas Dusty Baker, quien dirigió a la selección de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizó entre el 5 y el 17 de marzo pasado en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Antes de ser delegado por sus padres como el encargado de los deportes, mantenía un perfil público discreto y hasta reservado.

Su nombre, según ha contado su padre, es en memoria de Maurice Bishop, el primer ministro de la isla caribeña de Granada, asesinado el 19 de octubre de 1983.

Estudió Comunicación Social, en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), un centro de estudios cerrado y cuyas instalaciones fueron expropiadas por el Estado; y Cine y Televisión, junto a su hermano Laureano Facundo, en la Universidad Veritas, de Costa Rica, entre 2007 y 2009.

Dirige Canal 13, junto a su hermana Camila Ortega Murillo.EFE

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