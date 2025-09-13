The Swiss voice in the world since 1935

Ortega y Murillo reciben en Managua la antorcha de la paz y la libertad centroamericana

San José, 12 sep (EFE).- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, recibieron este viernes la antorcha de la paz y la libertad de Centroamérica en el marco de las celebraciones del 204 aniversario de la Independencia de la Corona española.

Durante un acto celebrado en la Avenida de Bolívar a Chávez, en el antiguo centro político de Managua, Ortega destacó que al momento de la Independencia «fuimos una sola Patria», aunque, reconoció, que no todo fue alegría.

«La independencia no significó (solo) alegría, sino (que) también significó controversias, enfrentamientos, conflictos», recordó el mandatario sandinista.

Sostuvo que fue hasta 34 años después, en 1855, que los centroamericanos se volvieron a unir cuando filibusteros estadounidenses, encabezados por William Walker, que se autoproclamó presidente de Nicaragua, pretendían «adueñarse» de la región.

«La intromisión de Walker (en Nicaragua) y los crímenes que cometió lo que hizo fue exarcebar los sentimientos de soberanía que ya habían nacido con la independencia» de Centroamérica, en 1821, valoró Ortega, que resaltó que por esa unidad, entre 1855 a 1857, es se pudo dar una «derrota total de los filibusteros yanquis» en la región.

Nicaragua recibió la antorcha de la paz y la libertad de Centroamérica el miércoles pasado en el puesto fronterizo Las Manos, tras recorrer territorio hondureño.

La antorcha recorrerá 503 kilómetros en suelo nicaragüense y será portada por 13.000 estudiantes, según las autoridades.

La insignia, que recorrerá Nicaragua por la carretera Panamericana, será entregada a las autoridades educativas en Peñas Blancas, comunidad fronteriza con Costa Rica, este sábado.

El recorrido de la antorcha centroamericana de la paz y la libertad es uno de los actos conjuntos con los que la región conmemora su independencia todos los años.

El 15 de septiembre Centroamérica conmemora su Independencia de la Corona española, en 1821. EFE

mg/fa/sbb

