P. Rico nomina a 6 atletas como posibles abanderados para los Juegos Centroamericanos 2026

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San Juan, 16 jun (EFE).- El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) anunció la nominación final de seis atletas como abanderados de la delegación deportiva para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y cuyos elegidos serán anunciados mañana, miércoles.

Los finalistas son Karla Claudio (sóftbol), Kristen Romano (natación), Nathalys Ceballos (balonmano), Darian Cruz (lucha), Israel Hernández (bolos) y Luis ‘Tuto’ Bermúdez (escopeta), informó el COPUR en un comunicado de prensa.

El COPUR resaltó algunas gestas de los nominados.

De Claudio destacó que ganó oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Además, ha sido parte de los equipos que obtuvieron medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y medallas de bronce en Lima 2019 y Toronto 2015.

Romano, por su parte, posee 14 récords nacionales, incluyendo ocho en piscina larga y seis en piscina corta.

Su actuación más sobresaliente llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde conquistó tres medallas de oro en los eventos de 200 metros combinado, 400 metros combinado y 200 metros dorso, además de una medalla de bronce en los 100 metros dorso.

Ceballos, mientras tanto, ha ganado cuatro medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe: bronce en Cartagena 2006 y plata en Mayagüez 2010, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Cruz, a su vez, domina desde el año 2020 la categoría de los 57 kilogramos en estilo libre, manteniéndose como campeón nacional de Puerto Rico de forma ininterrumpida hasta el presente.

Por su dominio, en 2023 conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, mientras que en 2024 alcanzó uno de los logros más significativos de su carrera al ganar la medalla de oro en el clasificatorio olímpico celebrado en Acapulco, México, asegurando su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cruz finalizó en una destacada quinta posición en París 2024, y actualmente ocupa la novena posición del escalafón mundial de la United World Wrestling.

Hernández, mientras tanto, una de las principales figuras de la selección nacional de bolos durante las últimas dos décadas, representando a Puerto Rico en competencias internacionales desde el año 2006.

Santo Domingo 2026 marcará su quinta participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A lo largo de sus cuatro apariciones previas ha conquistado un total de seis medallas para Puerto Rico: tres de oro, dos de plata y una de bronce, logrando subir al podio en Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Además, cuenta con dos medallas mundiales.

Finalmente, Bermúdez es una de las figuras más consistentes del deporte puertorriqueño en el ciclo olímpico regional.

Su primera participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en Maracaibo 1998 y, desde entonces, ha logrado clasificar de manera consecutiva a las siguientes siete ediciones de las justas.

A lo largo de su carrera centroamericana ha conquistado siete medallas para Puerto Rico, incluyendo una medalla de oro en Barranquilla 2018, una medalla de plata en Veracruz 2014 y cinco medallas de bronce obtenidas en San Salvador 2002, Cartagena 2006 y Barranquilla 2018.

Los atletas seleccionados como abanderados serán presentados oficialmente ante los medios de comunicación el próximo jueves. EFE

jm/cmm