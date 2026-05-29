Países sudamericanos acuerdan crear un plan de lucha contra el crimen organizado

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Ministros de cinco países sudamericanos acordaron el jueves en Chile crear un plan para frenar el avance del crimen organizado internacional, que incluirá medidas de control migratorio y financiero.

El encuentro congregó a cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, países que se ven afectados por un aumento de la inseguridad y la llegada de bandas criminales como la venezolana Tren de Aragua.

«Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas», aseguró el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

El caso más grave es el de Ecuador, que en solo cinco años se convirtió en el país más violento de Sudamérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, un aumento del 550% en ese periodo.

La tasa de homicidios de América Latina es de 18 por cada 100.000 habitantes -tres veces la media mundial de 5,6-, la mitad relacionados al crimen organizado, aseguró el fiscal nacional chileno Angel Valencia en la actividad.

Los ministros decidieron crear un grupo de trabajo que defina medidas en seguridad, inteligencia financiera y tributaria y control migratorio y de fronteras.

«Queremos sumar fuerzas. El siguiente paso es presentar el Compromiso Regional de Santiago ante la OEA», para convocar a más países a trabajar en conjunto, agregó Pérez Mackenna.

La iniciativa fue liderada por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, quien ganó la presidencia chilena con la promesa de combatir la delincuencia.

Aunque Chile es todavía uno de los países más seguros de la región, los asesinatos y secuestros aumentaron con la llegada del Tren de Aragua.

La tasa de homicidios fue de 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que hace una década. Un aumento que repercute en la percepción de inseguridad de los chilenos.

Antes de asumir el poder, Kast recorrió varios países de América Latina en busca de coordinar la lucha contra el crimen organizado.

El grupo de trabajo se reunirá en seis meses en Argentina.

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