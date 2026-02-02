Palestinos esperan en el sur de Gaza a salir del enclave tras la apertura de Rafah

Jan Yunis (Gaza), 2 feb (EFE).- Decenas de palestinos esperan en Jan Yunis (sur de Gaza) a recibir la luz verde de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las demás partes implicadas para salir de la Franja para recibir tratamiento médico en Egipto, después de la apertura del cruce de Rafah entre ambos territorios.

«La OMS se puso en contacto con nosotros y nos pidió que nos dirigiéramos al Hospital Al Amal (Jan Yunis) para recibir tratamiento en el extranjero, ahora esperamos para viajar, si Dios quiere», dice a EFE Ibrahim Hasan Abu Turayya, de Deir al Balah (centro), que explica cómo resultó herido dos veces por bombardeos del Ejército israelí en la Franja.

Abu Turayya espera abandonar el enclave a través del cruce de Rafah, en la divisoria entre Gaza y Egipto, si bien este lunes las autoridades israelíes advirtieron que por él sólo cruzarían cinco personas.

Pasadas las 18.00 hora local (16.00 GMT), cruzaron a Egipto cinco varones (dos menores de edad y tres adultos) junto a sus diez acompañantes. También por la mañana otros 50 abandonaron la Franja a través del paso de Kerem Shalom (en el extremo sureste de Gaza, haciendo frontera con Egipto e Israel).

«Hemos experimentado lo que significa una herida cuando se prolonga en el tiempo y las complicaciones que la acompañan. Perdí completamente la visión del ojo izquierdo, aún hay metralla alojada detrás del ojo y tengo una amputación en la mano izquierda», continúa.

Asegura que no sabe a dónde irán él y sus dos acompañantes una vez salga de Gaza ni qué país les acogerá. «Ojalá sea para bien».

Otro paciente que aguarda a abandonar la Franja, Mohamed Saleh Yarbu (de Rafah, en el sur de Gaza y ahora bajo control militar israelí), pide que se acelere el proceso para que quienes requieren tratamiento salgan del enclave: «Hoy somos capaces, mañana puede que no lo seamos».

La reapertura de Rafah era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que estableció un alto el fuego entró en vigor en octubre pasado para poner fin a la guerra que en dos años devastó Gaza y provocó la muerte de alrededor de 70.000 palestinos y heridas a más de 170.000.

Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas en el enclave que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico.

De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer, otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440, casos potencialmente mortales, de acuerdo con la información de Sanidad. EFE

