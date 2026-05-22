Palmeiras ficha al argentino Alexander Barboza

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Río de Janeiro, 22 may (EFE).- El defensa argentino Alexander Barboza es el nuevo refuerzo de Palmeiras, club que anunció este viernes su contratación hasta diciembre de 2028, con opción de renovación por una temporada más.

El zaguero de 31 años podrá incorporarse oficialmente al conjunto paulista a partir del 20 de julio, cuando se abra la próxima ventana de transferencias, tras finalizar el Mundial de Fútbol de 2026.

Barboza se une al actual líder del Campeonato Brasileño después de consolidarse como una de las figuras de Botafogo, al que arribó en 2024 y con el que conquistó los dos principales títulos de esa temporada: la Copa Libertadores y la liga brasileña.

«Estoy muy feliz por esta nueva experiencia en el fútbol brasileño. Tengo muchas ganas de empezar y voy a trabajar para que salga bien», afirmó el defensa en declaraciones divulgadas por el club.

El argentino se autocalificó como «un defensa fuerte» y con destreza en los pies, pese a que algunos duden de sus habilidades por su altura.

Formado en las categorías inferiores de River Plate, Barboza pasó cedido por Atlético de Rafaela y Defensa y Justicia, antes de fichar por Independiente en 2019.

Posteriormente jugó en Libertad, con el que se coronó campeón de la liga paraguaya en 2023, antes de arribar al fútbol brasileño.

El zaguero compartirá posición con el paraguayo Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs y Benedetti, además de reencontrarse con Marlon Freitas, excompañero suyo en Botafogo.

Con su incorporación, Barboza se convertirá en el jugador argentino número 49 en vestir la camiseta de Palmeiras, el club brasileño que más futbolistas del país vecino ha tenido en su historia.

El primero fue el centrocampista Santiago Novelli, en 1934; el que más goles ha marcado por Palmeiras fue el atacante Juan Raúl Echevarrieta, con 113 tantos; mientras el jugador con más apariciones en cancha es José Manuel ‘Flaco’ López, actual delantero del club paulista, con 213 partidos. EFE

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