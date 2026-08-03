Panamá usará un anticuerpo monoclonal contra virus respiratorio que ha matado 13 niños

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Ciudad de Panamá, 2 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá anunciaron este domingo el uso de un anticuerpo monoclonal para inmunizar a recién nacidos contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una afección que ha matado este año al menos 13 niños, la mayoría menores de cinco años.

El Ministerio de Salud (Minsa) dijo en un comunicado que iniciará a finales de este mes de agosto la implementación progresiva del anticuerpo monoclonal, en una estrategia dirigida «a los recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna materna (contra el VRS) durante el embarazo», según explicó el jefe nacional de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia, Edgardo Ureña.

«La protección de la población infantil frente al Virus Respiratorio Sincitial se sustenta en una Estrategia Mixta, integrada por la vacunación materna durante el embarazo, la implementación progresiva del anticuerpo monoclonal, la promoción de la lactancia materna, las medidas de prevención e higiene en el hogar y la identificación oportuna de los signos de alarma para favorecer el acceso temprano a los servicios de salud», indicó la misiva oficial.

Esta estrategia mixta, añadió el Minsa, fue iniciada en 2025 con la incorporación de la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial dirigida a mujeres embarazadas con el propósito de proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida, etapa en la que presentan el mayor riesgo de desarrollar formas graves de esta enfermedad.

Las autoridades sanitarias informaron el pasado viernes que en lo que va de año al menos 13 niños han muerto a causa del VRS, y que 20 estaban hasta ese momento internados en el Hospital del Niño, situado en la capital panameña y que centraliza las emergencias pediátricas del país.

Por su parte, cuatro sociedades médicas dijeron en un «pronunciamiento urgente» el sábado que de las 13 defunciones, 12 corresponden a menores de cinco años y que nueve ocurrieron entre las semanas epidemiológicas 23 y 28, es decir, entre el 31 de mayo y el 11 de julio.

Para estas sociedades médicas «resulta especialmente preocupante que estas muertes se produjeran antes de que la circulación del VRS alcanzara el umbral de alerta epidemiológica».

«Dado que actualmente el país se encuentra en ese nivel de circulación viral, es razonable anticipar un mayor riesgo de casos graves y defunciones si no se implementan de manera inmediata medidas extraordinarias de prevención y control», añadieron.

«Este escenario exige una respuesta sanitaria urgente, proporcional al nivel de riesgo y sustentada en la mejor evidencia posible», agregó la misiva suscrita por las sociedades panameñas de Pediatría, de Infectología Pediátrica, de Obstetricia y Ginecología, y de Infectología.

Según datos del Comité de Vacunas de la Sociedad Panameña de Pediatría (SPP), en el país ocurren alrededor de 1.800 hospitalizaciones y alrededor de 30 muertes anuales atribuibles al VRS. EFE

gf/rrt