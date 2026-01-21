Panamá vuelve a casa para enfrentar a México en partido amistoso

3 minutos

Ciudad de Panamá, 21 ene (EFE).- La selección de fútbol de Panamá vuelve a presentarse ante su afición este jueves para enfrentar a México en un partido amistoso fuera de la fecha FIFA, un encuentro sazonado por la rivalidad entre ambos equipos y que servirá como prueba para un plantel integrado en su mayoría por jugadores del torneo local.

La Roja centroamericana jugará en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña, tras sellar en noviembre pasado su clasificación al Mundial, logro que consiguió al vencer por 3-0 a El Salvador.

El equipo llega a este compromiso después de un empate 1-1 en su visita a Bolivia en su más reciente presentación, resultado que dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico.

Al tratarse de un encuentro no oficial, Panamá afrontará el duelo con una nómina integrada mayoritariamente por jugadores de la liga local. El principal referente ofensivo será el atacante Kadir Barría, quien milita en el Botafogo brasileño y fue el autor del gol frente a Bolivia.

Este grupo de futbolistas tendrá además el reto de mantener el invicto como local y prolongar la racha de partidos sin derrota frente a la selección mexicana.

La última victoria panameña ante México se produjo en la Copa Oro de 2013, mientras que la derrota más reciente frente al mismo rival ocurrió en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025.

El equipo mexicano, dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, cuenta en su convocatoria con varias figuras de la Liga MX, entre ellas el guardameta Raúl Rangel, el defensor Israel Reyes y el mediocampista Carlos Rodríguez, uno de los jugadores en la convocatoria con mayor recorrido en el seleccionado tricolor.

La selección mexicana ya se encuentra instalada en Panamá y realizará su último entrenamiento previo al partido en la tarde de este miércoles.

En el historial entre ambas selecciones, México registra 19 triunfos, 6 empates y solo 2 derrotas. La última victoria mexicana en Ciudad de Panamá fue un contundente 3-0 en un encuentro de la Liga de Naciones de la Concacaf 2019, también disputado en el Rommel Fernández.

– Alineaciones probables:

Panamá: JD Gunn; Jorge Gutiérrez, Jorge Rivera, Abdul Kinigth, Omar Córdoba; Ariel Arroyo, Orman Davis, Ricardo Phillips Jr., José Murillo, Khaiser Lenis; Kadir Barría.

Entrenador: Thomas Christiansen

México: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez; Armando González.

Entrenador: Javier Aguirre

Árbitro: Guido González (EE.UU.)

Hora: 20:00 hora local (01:00 GMT)

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña. EFE

rao/gf/gbf