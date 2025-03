Para el Gobierno de Milei el operativo policial en marcha de los jubilados fue «exitoso»

Buenos Aires, 20 mar (EFE).- El Gobierno de Javier Milei calificó este jueves de “exitoso” el operativo policial durante la marcha de los jubilados y destacó la labor de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la ministra fue “impecable” y “una muestra de excelencia”, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.

Miles de manifestantes se movilizaron este miércoles en las inmediaciones del Parlamento argentino en apoyo a los reclamos de los jubilados, que contó con un despliegue de 2.000 efectivos, calles cortadas por las fuerzas de seguridad, vallas y advertencias de represión.

“Cinco policías resultaron heridos por culpa de algunos lúmpenes (vándalos). El Gobierno se solidariza con ellos y está trabajando para ponerlos a disposición de la Justicia”, afirmó Adorni y aseguró que las fuerzas de seguridad no generan violencia por sí mismos.

La marcha de los jubilados contó con el apoyo de sindicatos, autoconvocados y partidos políticos de izquierda y del peronismo para reclamar por mejores pensiones, cobertura en medicamentos y la continuidad de la moratoria provisional, que permite a trabajadores informales o amas de casa poder cobrar una jubilación mínima.

Los manifestantes también pedían la renuncia de Bullrich, a raíz de la manifestación del miércoles pasado, cuando el fotoperiodista Pablo Grillo resultó herido de gravedad al recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno por parte de un efectivo de la Gendarmería Nacional.

La represión policial, en esa manifestación, dejó un saldo de 124 detenidos y 46 heridos, entre ellos el fotógrafo, que sigue en estado grave, pero que comenzó a dar indicios de leve mejoría.

“El operativo fue un éxito. Es evidente que las fuerzas de seguridad, no generan violencia per se. La doctora Bullrich no solo no va a renunciar, sino que debería ser condecorada con lo que vimos ayer”, consideró el vocero.

En cuanto a la situación del fotoperiodista, el portavoz afirmó que en el Gobierno están “todos muy consternados”, pero que no se han comunicado con la familia porque “el diálogo está roto”.

“El diálogo con la familia quedó roto cuando el padre acusó a la ministra de ser cómplice, pero eso no significa que no estemos detrás del tema. Ante la reacción del padre no nos parece oportuno”, reiteró Adorni.

La salud de Grillo

Fabián Grillo, padre del fotógrafo, confirmó este jueves ante la prensa local, reunida a las puertas del hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, que su hijo ya respira por sus propios medios, sin necesidad de asistencia mecánica, aunque “todavía se encuentra en una situación delicada”.

“El médico me dijo que siguió sin respirador, cuando le hablamos (a Pablo) aprieta las manos, mueve los pies. Está molesto, como quiere rascarse la espalda o la boca porque estuvo entubado”, contó el padre.

“Hay una gran mejoría, el médico ayer nos dijo que es un avance muy grande lo que ocurrió. Algo que me esperanza a mí, es que (el médico) empezó a hablar de rehabilitación. No es ahora, no es ya, pero nos dijo que vayamos viendo dónde se puede hacer”, añadió Fabián, emocionado.

El padre de Pablo adelantó que se encuentran asesorados por abogados, que ya iniciaron acciones legales, y confirmó que todavía ningún funcionario del Gobierno se acercó para hablar con ellos, pero que tampoco lo esperan “viendo el obrar actual”. EFE

