The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Paraguay confirma su pase al hexagonal final

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 12 feb (EFE).- La selección femenina de Paraguay confirmó este jueves su pase al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 tras igualar sin goles contra Colombia en la última fecha del Grupo A.

Con el resultado, las paraguayas, anfitrionas del certamen y que habían llegado a la última jornada con todo a favor para avanzar, se unen a Colombia y Venezuela, que sellaron sus boletos a la siguiente instancia de forma anticipada y quedaron en lo más alto de la tabla.

La selección colombiana acabó como líder de la zona, con ocho enteros, gracias a dos triunfos y dos empates, y tras mostrar una solidez defensiva que la llevó a finalizar la fase de grupos sin anotaciones en contra.

Venezuela, que esta jornada pactó 0-0 contra Chile, fue la segunda clasificada de la zona con siete unidades. Cerraron la tabla Paraguay, con cinco puntos, y Chile, que no consiguió goles ni triunfos en la fase de grupos, con dos enteros.

La primera ronda finalizará este viernes con dos enfrentamientos que darán cierre al Grupo B: Perú contra Ecuador y Argentina ante Brasil, el plato fuerte del día.

Brasil, que ha ganado las diez ediciones anteriores del torneo, tendrá en su clásico rival a un equipo para calibrar su favoritismo.

Ambas selecciones ya están clasificadas al hexagonal final y marchan con paso perfecto tras tres fechas, pero la Canarinha se ubica primera por su mejor diferencia de goles.

En tanto que el duelo entre Perú y Ecuador servirá para definir a la última clasificada.

Estos dos equipos suman 3 puntos, pero Ecuador se ubica tercera en la tabla por su mejor diferencia de goles, por lo que Perú necesitará de un triunfo ante La Tri para avanzar a la siguiente fase.

La cita reparte cuatro cupos al mundial de la categoría de Polonia, en septiembre próximo, y se disputará hasta el 28 de febrero en Paraguay. EFE

rgc/gbf

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR