Paraguay y Aruba acuerdan fortalecer comercio e inversiones

Compartir

2 minutos

Asunción, 28 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Aruba, Mike Eman, acordaron este martes fortalecer el comercio bilateral entre sus países y generar nuevas inversiones, durante una reunión en Lima, al margen de la investidura de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori.

«Avanzamos en acuerdos orientados a fortalecer el comercio bilateral y facilitar el acceso de productos paraguayos, como nuestra carne, a nuevos mercados», publicó Peña en la red social X tras el encuentro, que calificó de «excelente».

Peña destacó que hablaron sobre «nuevas oportunidades de inversión y comercio» e indicó que Aruba recibe cada año a más de dos millones de visitantes, un hecho que para el mandatario «abre un importante mercado para los alimentos que produce Paraguay».

Asimismo, aseguró que analizaron «el potencial de desarrollar un hub (centro) de conectividad» entre Paraguay, el Caribe y América del Norte.

Dialogaron igualmente sobre la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos entre Suramérica, el Caribe y Europa, según el gobernante paraguayo.

Peña y Eman asisten este martes a la ceremonia de juramentación como presidenta de Perú de Keiko Fujimori, para el periodo 2026-2031, después de que la líder derechista derrotó de manera muy ajustada, por una diferencia de menos de 50.000 votos, al izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las elecciones en ese país.

El jefe de Estado paraguayo aterrizó el lunes en Lima acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, y una delegación de ministros, y tiene previsto trasladarse a Ecuador para llevar a cabo este miércoles su primera visita oficial a esa nación andina.EFE

nva/lb/lpm

(foto)