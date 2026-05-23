Paralizados todos los trenes de Serbia ante una gran protesta en Belgrado

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Zagreb, 23 may (EFE).– La compañía estatal de ferrocarriles de Serbia, Srbijavoz, ha detenido en la madrugada de este sábado todo el transporte por la red ferroviaria del país, horas antes de una gran manifestación antigubernamental convocada para esta tarde y noche en Belgrado.

En un comunicado publicado en su web, Srbijavoz no ofrece explicaciones sobre la causa de la paralización, limitándose a informar a sus usuarios de que, el 23 de mayo de 2026 a las 4:15 horas, la empresa «suspendió hasta nuevo aviso el tráfico de todos los trenes en la red ferroviaria de la República de Serbia».

La televisión independiente N1 Serbia afirma que los viajeros que se encontraban en trayecto a la citada hora fueron obligados a abandonar los convoyes a mitad de camino, mientras que para los pasajeros de líneas internacionales se organizó transporte en autobús hacia sus destinos en el extranjero.

Movilización estudiantil

Bajo el lema ‘Los estudiantes triunfan’ organizaciones universitarias han convocado a los ciudadanos de todo el país a acudir hoy a la céntrica plaza Slavija para participar en una protesta antigubernamental.

Con la vista puesta en las próximas elecciones —cuya celebración regular debería tener lugar antes de finales de 2027, pero que los estudiantes y parte de la ciudadanía exigen que sean anticipadas—, los organizadores esperan que la movilización sea masiva; un objetivo que podrían malograr las dificultades de transporte causadas por el parón ferroviario.

El plan inicial, según la convocatoria, es que los manifestantes comiencen a congregarse en cuatro puntos de la capital esta tarde, mientras que la concentración central está prevista a partir de las 16:00 GMT en Slavija.

Antecedentes y tensión social

Desde noviembre de 2024, cuando 16 personas perdieron la vida en Novi Sad por el colapso de la marquesina de la estación de tren, las organizaciones estudiantiles serbias han organizado manifestaciones pacíficas para denunciar la corrupción endémica del Gobierno del presidente nacionalista, Aleksandar Vucic, y exigir su dimisión, así como la convocatoria de nuevos comicios.

En 2025, estas acciones se extendieron a todo el país y llegaron a reunir a unas 300.000 personas en una sola jornada, desatando la mayor oleada de protestas ciudadanas que se recuerda en el país balcánico.

Los estudiantes siguen denunciando que no se ha llevado a cabo una investigación transparente sobre el accidente de Novi Sad y que, hasta el momento, nadie ha rendido cuentas ni se han determinado responsabilidades concretas.

Ya en ocasiones pasadas, los servicios de ferrocarriles y autobuses interrumpieron sus servicios bajo supuestas amenazas de bomba horas antes de manifestaciones que se preveían multitudinarias.

La protesta de hoy se celebra en una atmósfera de alta tensión social y frecuentes actos de violencia entre partidarios y opositores de Vucic. EFE

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