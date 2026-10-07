Paramount completa la compra de Warner Bros Discovery y nace Skydance

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Paramount Skydance completó el martes la adquisición de Warner Bros Discovery, una operación que fusiona a dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood en un gigante mediático de televisión, noticias y cine, bajo el control del empresario David Ellison.

La nueva compañía, rebautizada como Skydance, reúne a los estudios de cine Paramount y Warner Bros, las cadenas de noticias CBS News y CNN, y las televisoras HBO y CBS. Ellison planea fusionar con el tiempo las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max.

«Hoy es un día histórico, no solo para Skydance sino para toda nuestra industria», declaró Ellison.

Los vínculos de su padre, el multimillonario Larry Ellison, fundador de Oracle, con el presidente estadounidense Donald Trump han despertado temores de que el nuevo gigante de Hollywood se alinee con la Casa Blanca en su cobertura informativa.

«Va a ser una gran compañía», dijo Trump el martes a los periodistas al salir de la Casa Blanca.

La nueva compañía enfrenta desafíos considerables, con la industria del entretenimiento en plena transformación, mientras los servicios de streaming y YouTube alejan a los espectadores de la televisión tradicional y el público de las salas de cine disminuye.

Las acciones de Skydance cayeron más de un 4,5% en su primer día de cotización en la Bolsa de Nueva York, bajo el símbolo «SKYD».

La fusión se cerró menos de una semana después de que una juez federal en California aprobara un acuerdo entre Paramount y 12 estados de Estados Unidos que habían presentado una demanda para bloquear la transacción por motivos antimonopolio.

Paramount ganó en febrero una guerra de ofertas contra Netflix por Warner Bros Discovery, y la administración Trump aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones mediáticas de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocio.

– Temores sobre recortes e independencia –

Skydance, que tendrá cerca de 70.000 millones de dólares de ingresos anuales, señaló que apunta a más de 6.000 millones de dólares en ahorros de costos en un plazo de tres años.

Ellison será presidente y director ejecutivo, mientras que el exdirector de Mattel, Ynon Kreiz, ejercerá como codirector ejecutivo encargado de las operaciones diarias y de integrar las dos empresas.

El acuerdo contó con el respaldo de 47.000 millones de dólares en nuevo capital liderado por la familia Ellison, la firma de capital privado RedBird Capital y los fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Larry Ellison aportó financiación clave y una garantía para los prestamistas que respaldan la operación.

La familia Ellison posee la mayor participación de acciones en Skydance.

Quienes se oponían a la fusión dentro de la industria cinematográfica advirtieron que la compañía fusionada recortará puestos de trabajo en Hollywood y reducirá la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos señalaron el riesgo de que la independencia de CNN se vea comprometida.

El acuerdo con los estados incluye varias salvaguardas sobre estos temas, entre ellas la creación de un consejo destinado a proteger la independencia editorial de CNN.

A fines de septiembre, la administración Trump intentó impedir el acceso a la Casa Blanca a los reporteros de CNN y los medios MS NOW y Politico, a los que acusa de ofrecer únicamente una cobertura negativa de su gestión.

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