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Parlamentarios de izquierda abandonan Congreso antes de discurso presidencial de Fujimori

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Lima, 28 jul (EFE).- Un grupo de parlamentarios de izquierda abandonó este martes el Congreso de Perú segundos antes de que la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori, iniciara su discurso a la nación, justo después de haber asumido el cargo, mientras la mandataria permaneció en silencio hasta que los legisladores se marcharon del hemiciclo.

«Justicia para las victimas», gritaron parlamentarios de partidos de izquierda como Juntos por el Perú y Ahora Nación que vestían de negro en recuerdo a las víctimas de represión a las protestas antigubernamentales de los últimos años y durante el Gobierno del padre de la nueva presidenta, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

pbc/lnm

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