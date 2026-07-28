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Parlamentarios de izquierda abandonan Congreso antes del discurso presidencial de Fujimori

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Lima, 28 jul (EFE).- Un grupo de parlamentarios de izquierda abandonaron este martes el Congreso de Perú segundos antes de que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, iniciara su discurso a la nación tras asumir el cargo de mandataria.

«Justicia para las victimas», gritaron parlamentarios de partidos de izquierda como Juntos por el Perú y Ahora Nación que vestían de negro en recuerdo a las víctimas de represión a las protestas antigubernamentales de los últimos años y durante el Gobierno del padre de la nueva presidenta, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Fujimori permaneció en silencio hasta que los parlamentarios abandonaron el pleno. EFE

pbc/lss

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