Parlamento de Ecuador censura al presidente del ente supervisor de jueces pese a renuncia

3 minutos

Quito, 18 feb (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador instaló este miércoles la sesión para tratar el juicio político en el que censurará a Mario Godoy, quien renunció horas antes a la presidencia del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, adelantó el presidente del Legislativo, Niels Olsen.

La sesión se instaló poco después de las 11:00 hora local (16:00 GMT), unas dos horas después de que Godoy presentara su renuncia «irrevocable» al cargo.

Pese a ello, «el juicio político continúa con el proceso y la censura será un hecho» con o sin la presencia de Godoy, dijo el oficialista Olsen, a su ingreso en el hemiciclo.

Godoy estaba en el punto de mira desde inicios de diciembre, cuando se hicieron públicas las presuntas presiones que recibió el juez Carlos Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a Godoy, para que absolviera a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos.

Mario Godoy señaló que «la coyuntura política actual, evidencia que los intereses y cálculos partidistas, han adquirido una fuerza que supera la voluntad de servicio y los grandes esfuerzos institucionales realizados».

«Cuando las agendas particulares y las presiones externas se imponen sobre la planificación técnica y el compromiso con el Estado de derecho, se debilita la posibilidad de ejecutar las reformas estructurales que el país demanda», añadió.

Y agregó: «Creo firmemente que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona y que, cuando las condiciones políticas impiden avanzar con coherencia y responsabilidad, corresponde actuar con consecuencia».

A primera hora de este miércoles, el oficialista Ferdinand Álvarez, que dirige la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, avanzó que el bloque del movimiento derechista Acción Democrática Nacional (ADN) votaría por la censura de Godoy.

El movimiento correísta (izquierda) planteó el juicio político contra Godoy por supuesto incumplimiento de funciones, en especial por aparentemente no haber protegido a Serrano.

La Comisión de Fiscalización determinó que Godoy es «responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial».

Añadió que, como parte de su defensa, la autoridad «presentó memorandos y comunicaciones internas que, lejos de favorecerlo, se convirtieron en la principal prueba en su contra».

«Estos documentos evidenciaron que conocía la gravedad de la situación, pero optó por respuestas administrativas rutinarias, eludiendo su deber de liderazgo y coordinación efectiva, lo que demuestra una clara inoperancia en el ejercicio de sus funciones», apuntó.

El informe -agregó- también permitió establecer que las acciones adoptadas por Godoy en el caso de Serrano fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia.

Godoy ha negado todas las acusaciones. EFE

sm/gad