Parlamento venezolano discute la reforma de ley de hidrocarburos para atraer inversiones

Caracas, 29 ene (EFE).- El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, comenzó este jueves la segunda discusión artículo por artículo de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para atraer la inversión privada y extranjera a este sector, cuando su Gobierno mantiene acercamientos con Estados Unidos con el negocio petrolero como eje. EFE

