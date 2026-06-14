Partidarios de candidato Sánchez se manifiestan en Perú contra un retorno del fujimorismo

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Centenares de seguidores del candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, se manifestaron el sábado en Lima contra un regreso del fujimorismo cuando los resultados parciales dan una ligera ventaja a su rival de derecha, Keiko Fujimori.

Una semana después de la segunda vuelta y con un 98,5% del escrutinio realizado aún no se conoce el vencedor en un país profundamente dividido.

Roberto Sánchez propuso el viernes a Keiko Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el bando de la candidata de derecha hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

«Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más», gritaba la multitud reunida en el centro de Lima antes de marchar detrás de una gran pancarta que proclamaba: «¡No al fraude!».

«Aquí el ganador es el señor Roberto Sánchez y nosotros vamos a exigir a este jurado (nacional de elecciones, JNE, ndlr) que respete el voto popular, la voluntad del pueblo», dijo a la AFP Daniel Cerron, maestro de escuela de 57 años.

Los manifestantes marcharon hasta la sede del JNE, protegida por un importante despliegue policial.

Con el 98,5% de las actas escrutadas desde el 7 de junio, Keiko Fujimori obtiene el 50,05% de los votos contra el 49,95% para Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el país con mano de hierro en la década de 1990 antes de ser condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Su hija aventaja a Sánchez por unas 18.500 votos en más de 18 millones contabilizados.

El escrutinio está en su fase final con el examen de actas de votación impugnadas y de los recursos presentados ante las jurisdicciones electorales.

Según el presidente de la autoridad electoral, el resultado definitivo no podría conocerse solo hasta dentro de dos semanas debido a la revisión de los recursos.

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