Partidarios de Evo Morales protestan en Bolivia contra alza de combustible

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Varios cientos de campesinos cocaleros y partidarios del expresidente socialista Evo Morales marcharon este viernes en el centro de Bolivia contra un decreto del gobierno que duplicó el precio del diésel, observó la AFP.

Los manifestantes llevaban banderas indígenas y carteles que exigían al presidente centroderechista Rodrigo Paz la derogación de la norma.

Uno de ellos jalaba un tractor con una cuerda mientras gritaba: «¡No hay diésel, no hay diésel!».

A mediados de agosto, el gobierno publicó un decreto que duplicó el precio del litro de ese carburante para consumidores que compran grandes cantidades, entre ellos los productores agropecuarios y campesinos. El precio pasó de 0,8 a 1,5 dólares.

«Esto afecta mucho a la subida del precio de la canasta familiar (…), a todos», dijo a la AFP la manifestante Elena Aine, agricultora de 40 años. «No hay estabilidad económica, política, social en Bolivia», agregó.

La policía no confrontó a los manifestantes, pese a que aún rige un estado de excepción decretado por Paz para apagar anteriores protestas que paralizaron el país entre mayo y junio.

El gobierno señaló el miércoles que los pequeños agricultores que se inscriban en un registro estatal agrario podrán comprar hasta 2.500 litros mensuales al precio anterior de 0,8 dólares por litro.

Pero los campesinos en huelga aún reclaman la eliminación del decreto.

«Estamos en contra de estas medidas. Primero que se estabilice la economía de los bolivianos», reclamó Frank García, comerciante que apoyó la marcha.

En el país andino se han vuelto comunes filas kilométricas en las gasolineras, que pueden durar días, por escasez de combustibles.

El incremento del precio es, según el gobierno, un intento de frenar el contrabando hacia otros países, que señala como causa de la escasez.

Bolivia padece su peor crisis económica en cuatro décadas por falta de divisas, agotadas por una política de subsidios a los combustibles que Paz eliminó en diciembre.

Morales, que gobernó el país entre 2006 y 2019, no tiene representantes en el Parlamento, pero es el principal opositor a Paz en las calles, donde aún mantiene poder de convocatoria.

«No tiene mucho futuro este gobierno. Menos Rodrigo Paz como político», dijo Evo Morales este viernes en una entrevista con la televisora Red América.

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