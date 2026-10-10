Partido de Machado convoca protesta por fecha de comicios presidenciales en Venezuela

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El partido de la líder opositora y Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado, reclamará a fecha de elecciones presidenciales durante una protesta convocada en varios países el próximo 17 de octubre.

El regreso a Venezuela de Machado, exiliada en Panamá, es inminente luego de varios intentos fallidos. La Nobel de la Paz salió de su país en diciembre de 2025 luego de casi un año en la clandestinidad tras denunciar fraude electoral para recibir el premio en Oslo.

El llamado a esta manifestación internacional ocurre nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, tras lo cual su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria interina.

«Esta movilización busca devolverles la voz a los venezolanos que sean ellos mismos, a través del voto, quienes puedan definir su futuro», dijo Luis Tarbay, coordinador internacional del partido Vente de Machado.

«Y para esto es urgente que tengamos una fecha electoral», añadió Tarbay en una nota de prensa divulgada por el partido. Con la protesta reclamarán «una fecha para votar. Una fecha para decidir».

La oposición reivindicó el triunfo de su candidato en las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024 que terminaron en la controvertida reelección de Maduro en medio de denuncias de fraude.

La proclamación del depuesto mandatario desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos en una ola de arrestos y represión que marcó el inicio de su tercer mandato.

La movilización «tendrá presencia en distintas ciudades del mundo». Hay en todo el planeta unos 8 millones de migrantes venezolanos.

Rodríguez dijo el 24 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU que «habrá elecciones» en el país, sin precisar una fecha.

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