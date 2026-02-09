Partido de venezolano Guanipa llama a protesta en estado natal de opositor y pide libertad

Maracaibo (Venezuela), 9 feb (EFE).- El partido Primero Justicia (PJ) de Venezuela, en el que milita el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, acusó este lunes al Gobierno de «engañar» al país con la excarcelación y posterior detención del dirigente, y anunció una concentración en el estado natal del dirigente (Zulia, noroeste) para exigir su liberación.

«El día de hoy a las 04.30 (local, 20.30 GMT) en esta plaza, la Plaza República, donde nos vamos a concentrar, la sociedad civil, los partidos políticos y el pueblo de Zulia a reclamar que aparezca sano y en libertad nuestro líder Juan Pablo Guanipa», dijo el presidente de PJ en el estado de Zulia, Javier Troconiz, en un pronunciamiento a la prensa, mientras gritaban: «no tenemos miedo».

Acompañado de representantes regionales de la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y del partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela (VV), Troconiz dijo que «las familias de los presos políticos nuevamente han sido engañadas, incumplidas».

«El Gobierno nuevamente, el régimen, nuevamente le miente al país, le miente a las madres, a las familias de todos los presos políticos. Por eso hoy le queremos pedir, desde el Zulia, libertad plena para todos los presos políticos, civiles y militares», insistió.

Guanipa, colaborador de Machado, fue excarcelado el domingo, luego de haber sido detenido en mayo de 2025 acusado de una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y del Parlamento de ese mes. Tras salir de su detención encabezó una caravana por la libertad de los presos políticos y cerca de la medianoche fue nuevamente detenido.

Su hijo Ramón Guanipa indicó que alrededor de las 23.45 (03.45 GMT) hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

La Fiscalía venezolana informó la madrugada del lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase «a un régimen de detención domiciliaria».

Su excarcelación y posterior detención se dio a horas de que se debata nuevamente el proyecto de amnistía propuesto por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, y en medio de un proceso de excarcelaciones de cientos de presos políticos que inició el pasado 8 de enero. EFE

