Paz dice que Morales debe aclarar ante la Justicia sus «responsabilidades» en conflictos

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La Paz, 30 jul (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este jueves que el exmandatario Evo Morales (2006-2019) debe presentarse ante la Justicia para aclarar sus presuntas «responsabilidades» en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio en el país.

Paz se refirió al tema ante una consulta de los medios sobre la orden de aprehensión emitida el miércoles por la Fiscalía contra Morales por delitos como terrorismo y alzamiento armado, dentro de una investigación por su supuesta implicación en las protestas con las que algunos sectores exigieron la renuncia del presidente.

«Aquí se respetan los derechos y que se presente donde lo convoquen para que aclare sus responsabilidades si así se diera el caso», sostuvo.

Paz mencionó que él mismo tuvo que comparecer ante la Justicia «16 veces» durante el Gobierno de Morales y otras cinco en la Administración de Luis Arce (2020-2025), por lo que el expresidente «tendrá que, como todo boliviano, encarar ese proceso» por los recientes conflictos.

La Fiscalía investiga a Morales en un caso que incluye a otros dos dirigentes sindicales y que fue abierto por una denuncia presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno (Interior).

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia de Paz.

Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

Morales ha asegurado que no promovió la renuncia de Paz, pero el 24 de mayo escribió en X que el mandatario tenía solo «dos caminos» ante los conflictos, «militarizar» el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.

Los conflictos cesaron después de que el Gobierno logró acuerdos con sectores como la COB y decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos de carreteras.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.

En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso. EFE

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